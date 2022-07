Formula 1 oggi, orari TV GP Ungheria su TV8 e Sky: dove vederlo in diretta e streaming, Russell in pole

Oggi sul circuito dell'Hungaroring di Budapest va in scena la gara di Formula 1. Alle ore 15 è in programma la partenza del GP d'Ungheria, 13° appuntamento del Mondiale di F1 2022. La gara magiara della Formula 1 di oggi sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8.

L'orario della partenza del GP d'Ungheria di Formula 1 è fissato alle ore 15:00 di oggi. Questa dunque l'ora in cui, dopo il tradizionale giro di formazione sul tracciato, si spegneranno i semafori e i piloti potranno così scattare dalla griglia di partenza per completare il programma del tredicesimo gran premio stagionale.

La gara di oggi è trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207). La corsa dell'Hungaroring è visibile anche in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del pass sport, anche su NOW.

Diversi invece gli orari TV per vedere gratis in chiaro il GP d'Ungheria: la gara della Formula 1 in programma oggi è trasmessa in differita anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 18:00 con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi e Marc Gené.