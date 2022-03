La strana direttiva arrivata ai team F1 a Sakhir prima del GP del Bahrain: “Chiudete i box” Alla vigilia del primo week end di gara del Mondiale di Formula 1 2022, la FIA ha inviato un’anomala direttiva tecnica alle scuderie che hanno avuto il permesso di chiudere le porte dei propri box a Sakhir e nascondere così le proprie vetture in vista del GP del Bahrain.

A cura di Michele Mazzeo

Sul circuito di Sakhir è ormai tutto pronto per il GP del Bahrain che aprirà il Mondiale di Formula 1 2022, ma il giorno che precede il debutto in pista nelle prove libere è del tutto anomalo rispetto a quanto eravamo abituati a vedere fino alla passata stagione. Con il cambio del programma del week end di gara effettuato per la nuova stagione, ossia con lo spostamento della tradizionale conferenza stampa pre-GP al venerdì mattina e lo slittamento dei consueti eventi del giovedì slittati di un giorno, diversi piloti sono arrivati solo oggi sul tracciato bahreinita. L'attenzione delle telecamere e dei fotografi presenti nel paddock è dunque tutta rivolta alle monoposto e al lavoro che i meccanici delle varie squadre stanno facendo su di esse.

Ma anche questo "spettacolo" è durato poco dato che una strana direttiva arrivata dalla FIA ha dato l'opportunità ai team a serrare i propri box e renderli dunque inaccessibili a occhi indiscreti. Il motivo di questo insolito evento permesso dalla Federazione Internazionale alle 10 scuderie alla vigilia del GP del Bahrain è da rintracciarsi nelle potenti folate di vento arrivate sul circuito di Sakhir: "I team potranno chiudere le porte dei garage giovedì 17 marzo per evitare danni all'interno del box a causa del forte vento" si legge infatti nella direttiva diramata dall'organo di governo della Formula 1.

Prima che il vento si alzasse e le squadre decidessero di chiudere le porte dei propri box però si è potuto notare come in casa McLaren il lavoro si sia concentrato sulla ricerca di soluzioni ai gravi problemi di surriscaldamento dei freni anteriori palesati dalla MCL36 negli ultimi test pre-stagionali, mentre l'Aston Martin sta adattando l'abitacolo della AMR22 di Sebastian Vettel (che non prenderà parte al week end di gara in quanto risultato positivo al Covid) per il suo sostituto Nico Hulkenberg. Calma apparente invece nei box di Mercedes (che ha portato la vettura "senza pance" con la stessa soluzione per gli specchietti già vista nei test) e Red Bull, mentre i meccanici Ferrari dopo aver scambiato quattro chiacchere con il pilota Carlos Sainz si sono concentrati sulla parte anteriore della F1-75.

Così come bisognerà attendere il venerdì per sentire parlare i piloti, bisognerà attendere anche il primo vero giorno del week end del GP del Bahrain per scoprire tutte le novità apportate sulle vetture in occasione della prima gara della stagione. Da quest'anno infatti il giovedì del weekend di gara le scuderie dovranno presentare un documento indicando il nome dei nuovi componenti con la descrizione delle principali novità delle loro vetture in relazione alla aerodinamica e alla carrozzeria. Le informazioni contenute in questo documento verranno però pubblicate solo il venerdì mattina, quando si terrà un'esibizione delle monoposto nella quale ogni team dovrà posizionare le due macchine alle porte dei box a disposizione dei media.