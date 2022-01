La smentita di Melandri crolla in diretta TV: parte un audio, c’è la registrazione Marco Melandri ieri sera ha ribadito di aver detto ironicamente di aver voluto prendere apposta il Covid. Ma poi in diretta è partita una registrazione.

"Mi trovo dentro un uragano per una frase ironica, era stata veramente scherzosa": così Marco Melandri aveva rettificato – dopo qualche ora e nel pieno delle polemiche scatenate dalle sue parole – la folle affermazione di aver voluto prendere apposta il Covid per ottenere il green pass senza doversi vaccinare. Nell'intervista al magazine ‘Men on wheels', l'ex pilota peraltro argomentava ulteriormente le sue opinioni su coronavirus e vaccino, attingendo a piene mani a tutti i luoghi comuni della propaganda no vax.

Dallo sminuire la letalità della malattia da Covid – "ormai sono gli stessi esperti a dire che questa variante è a livello di un raffreddore" – al vaccino che sarebbe "un siero sperimentale" peraltro inutile, per arrivare fino al complottismo: "Sfruttano questa cosa dei vaccini per metterci uno contro l'altro, e nel frattempo con l'altra mano inseguono il vero scopo. Stanno giocando al gioco dell'illusionismo: tutti si concentrano su vaccini e green pass mentre nel frattempo per esempio le bollette raddoppiano".

Insomma il ragionamento dell'ex campione del mondo della classe 250 andava ben oltre una "frase ironica", anche se ovviamente l'affermazione di essersi contagiato volontariamente era decisamente quella più grave, nonché pericolosa per sé e per gli altri. Intervenuto mercoledì sera in collegamento con Giletti su LA7, Melandri ha ancora insistito sul tenore non serio della frase in questione: "Era un momento di frustrazione, vivere al giorno d'oggi non è facile. Sicuramente non ho cercato il contatto ma una volta avuto il contatto ho cercato di ironizzare, tanto ormai non cambiava nulla. Non sono un no vax, sono un free vax, penso che ognuno deve essere in grado di scegliere il proprio destino e come curarsi".

Tuttavia nella stessa serata di ieri, su Rete 4 era presente il direttore del magazine online che ha intervistato Melandri, Moreno Pisto, il quale ha ribadito che il tono delle dichiarazioni era tutt'altro che ironico: "Direi che non scherzava, perché se scherzava, Marco scherzava in modo molto serio. Io l'ho riascoltata tante volte quella registrazione, non scherzava, non era una battuta, non era ironico. È chiaro che poi lui si è trovato in una situazione che forse non si aspettava, è intervenuto addirittura il sottosegretario al Ministero dell'Interno".

A quel punto, a sostegno delle sue affermazioni, il giornalista ha fatto ascoltare la registrazione di quel passaggio dell'intervista. È dunque partito un audio che sembra lasciare pochi dubbi sulle reali intenzioni del 39enne ex pilota. Si sente Melandri dire, con tono assolutamente serio: "Ti dico, io l'ho preso e ho cercato di prenderlo il virus adesso, almeno per qualche mese sono a posto. E ho fatto una fatica incredibile a prenderlo. Invece molti che sono vaccinati lo prendono così, più facilmente, capito?". Fraintendere appare davvero difficile.