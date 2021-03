La separazione improvvisa tra Hamilton e Hynes, il suo braccio destro da sette anni

Lewis Hamilton dovrà fare a meno del suo fidato collaboratore in Mercedes. Marc Hynes infatti non ha rinnovato il suo rapporto con la scuderia tedesca e dunque si separerà dal pilota britannico dopo sette anni di lavoro intenso e soprattutto di successi. Alla base non ci sarebbe alcuno screzio con il team. Le parti si sarebbero lasciate anche in ottimi rapporti.