Non ci sono più dubbi ormai sul futuro di Lewis Hamilton. Le indiscrezioni dei giorni scorso sull'accordo con la Mercedes per il rinnovo del contratto sono state confermate attraverso un comunicato ufficiale. Il pilota britannico campione del mondo in carica sarà alla guida della monoposto della scuderia tedesca anche nella stagione 2021, per la nona stagione consecutiva.

Contratto di un anno, con opzione per il secondo. Lewis Hamilton e la Mercedes proseguiranno dunque nel loro fortunato sodalizio anche nella prossima stagione. Il discorso legato al rinnovo del contratto scaduto al termine della scorsa annata, non è mai stato in discussione anche se le parti hanno dovuto trovare l'intesa su diversi aspetti, primo tra tutto l'impegno maggiore richiesto dal pilota, su aspetti legati anche all'inclusione e alla beneficenza.

Nella nota infatti si legge: "Una parte significativa del nuovo accordo si basa sull'impegno comune per una maggiore diversità e inclusione nel motorsport che è stato fatto lo scorso anno da Lewis e Mercedes. Ciò assumerà la forma di una fondazione di beneficenza congiunta, che avrà la missione di sostenere una maggiore diversità e inclusione in tutte le sue forme nel motorsport".

Le cifre del contratto sono note già da tempo, con il pluri-iridato che dovrebbe incassare la bellezza di 40 milioni a stagione. L'obiettivo è quello di diventare il pilota più vincente di sempre con l'ottavo titolo iridato, dopo aver superato già Michael Schumacher nel record di vittorie di tutti i tempi in Formula 1. Sul sito ufficiale della Mercedes sono state riportate anche le prime parole di Hamilton, soddisfatto dell'accordo: "Il nostro team ha realizzato cose incredibili insieme e non vediamo l'ora di costruire ulteriormente sul nostro successo, cercando continuamente di migliorare, sia in pista che fuori. Sono altrettanto determinato a continuare il viaggio che abbiamo iniziato per rendere il motorsport più diversificato per le generazioni future e sono grato che la Mercedes sia stata estremamente favorevole alla mia chiamata per affrontare questo problema".