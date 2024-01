La Red Bull costretta a far fuori il genio Newey dalla Formula 1: c’è un problema col suo stipendio La Red Bull potrebbe a breve escludere dalla scuderia di Formula 1 il geniale ingegnere Adrian Newey: il suo ricco stipendio è diventato un problema per il budget cap del team F1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una clamorosa decisione presa a malincuore dalla Red Bull potrebbe avere serie ripercussioni sul Mondiale di Formula 1 2024 e su quelli a seguire. Uno dei principali fautori dei successi della scuderia austriaca nel Circus, dominatrice degli ultimi due campionati con Max Verstappen, sarebbe infatti sul punto di dover abbandonare a sorpresa il team F1 con sede a Milton Keynes.

Si tratta infatti del genio che ha creato tutte le monoposto della squadra del colosso delle bevande energetiche fin dal suo approdo nella serie automobilistica a ruote scoperte più prestigiosa al mondo, vale a dire il geniale ingegnere Adrian Newey che, stando alle recenti indiscrezioni rivelate dalla testata tedesca Auto, Motor und Sport, starebbe per essere spostato a tempo pieno sul progetto hypercar RB17 di cui già si stava occupando contestualmente al lavoro sulla nuova monoposto F1.

Il paddock della Formula 1 potrebbe dunque perdere uno dei suoi grandi protagonisti, ma non per sua scelta. Già, perché a costringere la Red Bull a "far fuori" Adrian Newey dal team F1 sarebbe stata la nuova disposizione della FIA riguardo alla regola del budget cap nel cui conteggio rientrano ora le attività non legate direttamente alla F1 intraprese dai team che possono però trasferire proprietà intellettuale da utilizzare nel settore Formula 1. Il ricco stipendio dell'ingegnere britannico classe '58 sarebbe ora divenuto un problema perché, dovesse lavorare anche per il team F1 dividendosi con il progetto hypercar, entrerebbe comunque per intero nel cumulo del budget cap o meglio andrebbe ad occupare uno dei tre slot degli ingaggi più alti che vengono esclusi dal conteggio, insieme a quello del team principal Christian Horner e del superconsulente Helmuth Marko.

Un problema per la Red Bull che si ritroverebbe a "sprecare" uno degli slot per gli stipendi più ricchi per una persona attualmente impegnata solo part-time nel lavoro della scuderia di Formula 1 e che nel frattempo ha visto aumentare gli stipendi di altri importanti tecnici come il direttore tecnico Pierre Waché e il capo dell'aerodinamica Enrico Balbo nel momento in cui si è dovuto fare uno sforzo economico per resistere al tentativo di "scippo" perpetrato dalla Ferrari negli scorsi mesi. Da qui l'idea di "far fuori" dal team F1 l'ingombrante Adrian Newey, che di recente aveva avuto degli attriti con Horner (con la moglie Amanda che è sbottata pubblicamente sui social contro il team principal che aveva sminuito il contributo del marito per la dominante RB19), e destinarlo esclusivamente al progetto della nuova hypercar della squadra corse austriaca.

Formula 1 News Calendario Classifica segui