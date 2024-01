Alta tensione in Red Bull, la moglie di Newey esplode contro Horner: “Quante stronz*te” Tensione in casa Red Bull alla vigilia del Mondiale di Formula 1 2024: la moglie di Adrian Newey sbotta pubblicamente dopo che il team principal Christian Horner aveva sminuito i meriti del marito riguardo alla progettazione delle monoposto che hanno dominato l’ultimo campionato F1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Dopo aver dominato gli ultimi due Mondiali di Formula 1 e vinto cinque titoli negli ultimi tre anni (tre piloti con Verstappen e due costruttori), in casa Red Bull si lavora sulla nuova monoposto per il campionato 2024 con il morale che, nonostante qualche piccolo imprevisto (la RB20 non ha ancora superato il crash test per l'omologazione del telaio), è ovviamente alle stelle.

Nelle ultime ore però la serenità all'interno del team di Milton Keynes è stata turbata da piccole tensioni improvvise tra le due personalità più importanti della scuderia austriaca, vale a dire il team principal Christian Horner e il direttore tecnico Adrian Newey, il geniale ingegnere che ha progettato tutte le vetture vincenti della Red Bull in F1.

A dare inizio allo screzio che potrebbe far scricchiolare gli equilibri interni di quella che al momento sembra una squadra imbattibile sono state le recentissime dichiarazioni fatte da Horner riguardo all'apporto dato da Newey alla nascita della stradominante RB19 capace di vincere 21 delle 22 gare disputate nella scorsa stagione (en plein sfuggito solo per il successo della Ferrari di Sainz a Singapore).

"Adrian è una parte importante di questa squadra e di ciò che abbiamo ottenuto. Ma ovviamente, il suo ruolo si è evoluto negli ultimi anni e il team tecnico sotto di lui, guidato da Pierre Waché, sta facendo un ottimo lavoro e non deve fare affidamento su Adrian. Ha la capacità di entrare, uscire e lavorare su altri progetti e penso che sia parte dell'evoluzione di qualsiasi squadra – ha infatti detto il capo della Red Bull in un'intervista rilasciata a motorsport.com –.

Sono sempre stato un grande fan del Manchester United, non come tifoso del Manchester United, ma di Alex Ferguson, avevano Eric Cantona e poi si sono evoluti – ha quindi proseguito facendo un paragone calcistico –. La Red Bull è una squadra e avendo Adrian con noi ci rende più forti, ma ovviamente il resto della squadra si sta evolvendo" ha quindi chiosato il numero uno del team di Milton Keynes.

Parole, quelle pronunciate da Christian Horner, che non sono piaciute ad Adrian Newey e soprattutto a sua moglie Amanda che pubblicamente sui social network ha messo in dubbio le affermazioni del team principal che screditano i meriti del marito nella progettazione della dominante Red Bull RB19.

Rispondendo a due post su X che riportavano l'intervista rilasciata da Horner, Amanda Newey ha mostrato tutta la sua disapprovazione per quanto affermato dal capo della scuderia austriaca: "Che carico di stronz*te" è stato infatti la risposta della moglie del geniale ingegnere britannico. E come se non bastasse ha rincarato la dose rispondendo con un eloquentissimo commento ("È una stronz*ta assoluta") ad un altro post in cui si asseriva che le auto vincitrici del mondiale siano state progettate da Waché e non da suo marito Adrian. Evidente dunque che quanto affermato da Christian Horner non è piaciuto alla famiglia Newey e chissà che questo non possa avere ripercussioni sul rapporto tra due degli assoluti protagonisti delle vittorie della Red Bull in Formula 1.

