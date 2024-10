video suggerito

Perché in F1 sarà cancellato il punto extra per il giro veloce dopo la furbata della Red Bull La FIA ha deciso che dal 2025 non ci sarà più il punto addizionale per chi realizzerà il giro più veloce in gara. La Formula 1 cambia dopo le polemiche di Singapore.

Sono stati stabiliti alcuni cambiamenti regolamentari per la stagione 2025 della Formula 1. Tra le novità c'è l'abolizione del punto addizione per il giro più veloce, che spesso ha creato delle polemiche e che è stato oggetto di discussione forte a Singapore dove la Red Bull ha ‘usato' Ricciardo per togliere il punto a Lando Norris, rivale di Verstappen per il titolo Mondiale.

Via il bonus per il giro veloce

Dal 2019 era stato deciso di aggiungere il punto addizionale per il giro veloce, che d'incanto era diventato importantissimo, anche se poi, a dire il vero, non è mai stato determinante fuorché nella stagione 2021 quando ci fu un testa a testa emozionante tra Hamilton e Verstappen. Ma quel punto extra fa gola e molte scuderie hanno creato scuderie appositamente per ottenere quel punto in più. Ora, però, si torna al passato e dopo sei stagioni la FIA ha deciso di abolirlo dal 2025.

Il caso Ricciardo a Singapore e l'arrabbiatura della McLaren

La FIA ha reso ciò ufficiale alla vigilia del Gran Premio degli Stati Uniti di Austin e la notizia arriva poche settimane dopo il giro record centrato da Daniel Ricciardo nell'ultima tornata del GP di Singapore. Giro più veloce e conseguente punto addizionale che crearono notevoli discussioni. Perché la Red Bull aveva di fatto chiesto alla RB, di proprietà Red Bull, di richiamare ai box l'australiano che con gomme nuove e poca benzina aveva realizzato il giro migliore in gara a scapito di Norris. La McLaren aveva polemizzato, e più d'uno avevano criticato il gioco di squadra. Ora questi giochetti saranno inutili, perché il giro più veloce non aggiungerà punti.

Dal 2025 aumenta lo spazio per i giovani in F1

Inoltre è stato stabilito che ogni squadra, come è già adesso, dovrà far correre un giovane pilota durante le prove libere durante la stagione. Ma ogni giovane pilota dovrà correre quattro volte in stagione e non più due.