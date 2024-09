video suggerito

Ricciardo scherza sul bonus per il giro veloce di Singapore: “Ho sentito di una cifra enorme per me” Daniel RIcciardo lascerà la Racing Bulls e la Formula 1 a breve, a Singapore ha realizzato il giro più veloce per aiutare Verstappen nella corsa al titolo. La McLaren si è arrabbiata, nel paddock si è favoleggiato di un bonus pazzesco, Ricciardo ci ha scherzato su. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il Gran Premio di Singapore rimarrà a lungo nella memoria dei tifosi, non perché sia stato particolarmente spettacolare ma perché ci sarà un lungo break in Formula 1. E rimarrà per sempre nella memoria di Daniel Ricciardo, che tra pochi giorni dovrebbe essere sostituito da Lawson alla Racing Bulls e con grande probabilità chiuderà per sempre con la F1. In lacrime dopo la gara, l'australiano ha scherzato, poi, sul giro più veloce che ha realizzato all'ultimo giro e sul presunto bonus promessogli dalla Red Bull.

L'addio alla F1 con il giro veloce

Quello di Ricciardo è stato un grande nome della Formula 1 per tanti anni, le ultime stagioni non sono state degne di nota. Quest'anno era partito bene, ma poi pian piano si è appassito. L'australiano è stato messo alla porta dal team Racing Bulls, che da Austin punterà su Liam Lawson. Ricciardo lo sapeva e con questa mannaia sul capo ha corso a Singapore. Un weekend anonimo fino all'ultimo giro, quando ha realizzato il giro più veloce, il 17° della sua carriera. Un fastest lap che è stato più utile a Verstappen, perché così Lando Norris ha perso il punto addizionale del giro record (che fino a quel momento era il suo).

Ricciardo commosso nell'intervista in TV

A fine gara il trentacinquenne pilota di origini italiane era distrutto, in TV non è riuscito a nascondere le lacrime, comprensibilmente: "Devo ammetterlo, devo prepararmi al fatto che forse questo sarà l'ultimo. Mi sento in pace con me stesso. So che a un certo punto, arriverà per tutti noi. Diciamo che il finale da favola non si è verificato, ma devo anche guardare indietro a quello che è stato. Quattordici anni circa e sono orgoglioso".

La McLaren si arrabbia, Max ringrazia e Ricciardo scherza

Un addio con un giro record che ha fatto infuriare la McLaren, che si è lamentata del gioco di squadra tra Red Bull e Racing Bulls (quale novità?). Verstappen ha ringraziato l'ex compagno prima in un team radio e poi pubblicamente. La polemica è nata ed è finita lì. Ma Ricciardo ha voluto porre fine a tutto in modo definitivo a ogni tipo di polemica scherzando, almeno in parte.

Perché nel suo contratto è inserito un bonus per i giri veloci, quindi qualcosa ha ricavato sì l'australiano, ma nel paddock si è favoleggiato e si è parlato di cifre esagerate. E lui ci ha scherzato su: "Ovviamente avrei voluto poter combattere un po' di più in gara. Ma ho sentito dire di un bonus da 3,5 milioni di dollari per chi avesse fatto il giro veloce. La Red Bull ha tirato fuori una cifra pazzesca!".