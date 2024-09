video suggerito

Norris domina il GP Singapore ma col brivido: Ferrari limita i danni, gran rimonta di Leclerc e Sainz Lando Norris domina la gara del GP di Singapore della Formula 1 2024 rischiando però il clamoroso disastro: il britannico chiude davanti a Verstappen e all’altra McLaren di Piastri. Grande rimonta per le Ferrari con Leclerc 5° e Sainz 7° dopo la partenza ad handicap a causa delle pessime qualifiche del sabato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Lando Norris vince un GP di Singapore della Formula 1 2024 che lo ha visto dominatore assoluto fin dalla partenza quando ha salutato tutti prendendo un ampio margine sul più immediato inseguitore Max Verstappen. Una gara quasi perfetta per il britannico della McLaren che però ha rischiato il clamoroso disastro nel momento in cui, mentre girava tuto solo in testa, è andato a toccare le barriere con l'ala anteriore rischiando di mettere fine incredibilmente alla sua gara.

Tirato un gigantesco sospiro di sollievo ed effettuato il pit-stop, il 24enne di Bristol è tornato a dominare in solitaria la corsa arrivando al traguardo con un abissale vantaggio sull'olandese della Red Bull, suo rivale diretto nella lotta per il titolo iridato. A completare lo splendido weekend per la scuderia di Woking arriva anche il terzo posto centrato da Oscar Piastri che ha permesso dunque al team inglese di consolidare la propria leadership nella classifica costruttori.

Limita i danni la Ferrari con la grande rimonta compiuta da Charles Leclerc che, dopo esser partito in nona posizione e aver allungato tantissimo il primo stint con gomme medie, nel finale è arrivato a contendere, senza successo, il quarto posto alla Mercedes di George Russell (che partiva 4°) e comunque nettamente davanti a Lewis Hamilton (che scattava in griglia dalla terza casella). Buona prova anche per Carlos Sainz con l'altra SF-24 che, dopo esser scivolato in dodicesima posizione al via su un circuito in cui è complicatissimo sorpassare, è riuscito a risalire il gruppo anticipando la sosta ai box e chiudendo quindi al settimo posto dopo aver fatto passare il compagno di squadra Leclerc che girava molto più veloce di lui. Una prova, quella della scuderia di Maranello, che se da un lato limita i danni, dall'altro sembra aumentare i rimpianti per il disastro commesso nelle fase cruciale delle qualifiche del sabato.

L'ordine d'arrivo del GP di Singapore della Formula 1 2024

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) +20.945 Oscar Piastri (McLaren) +41.823 George Russell (Mercedes) +61.040 Charles Leclerc (Ferrari) +62.430 Lewis Hamilton (Mercedes) +85.248 Carlos Sainz (Ferrari) +96.039 Fernando Alonso (Aston Martin) 1L Nico Hulkenberg (Haas) 1L Sergio Perez (Red Bull) 1L Franco Colapinto (Williams) 1L Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1L Esteban Ocon (Alpine) 1L Lance Stroll (Aston Martin) 1L Zhou Guanyu (Sauber) 1L Valtteri Bottas (Sauber) 1L Pierre Gasly (Alpine) 1L Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 1L Kevin Magnussen (Hass) Ritirato Alexander Albon (Williams) Ritirato