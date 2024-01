La Ferrari supera il crash test, la Red Bull no: cosa può cambiare per il Mondiale di Formula 1 2024 La Ferrari che guideranno nel 2024 Leclerc e Sainz ha già superato il crash test, la Red Bull di Verstappen invece no. I campioni del mondo lo hanno fallito e ora sono costretti a riprovarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Red Bull è naturalmente la grandissima favorita anche per il Mondiale di Formula 1 del 2024. Non può essere altrimenti. Ventuno Gp vinti su ventidue sono un record e pare difficile pensare a un ribaltone, anche se considerato il regolamento in tanti prevedono quantomeno un maggior equilibrio (cosa quasi scontata, perché peggio del 2023 per tutti gli altri non si può). Ferrari, Mercedes e McLaren provano a ridurre il gap. Ma mentre si lavora alacremente per rendere la vita di Verstappen molto più difficile la scuderia di Maranello mette a segno un punto e si trova, in questo momento, più avanti della Red Bull. Perché la Ferrari 2024 ha superato il crash test, i campioni del mondo invece con la nuova macchina ancora non ci sono riusciti.

La scuderia austriaca non è riuscita a superare il primo crash test della RB20, il telaio, secondo quanto riporta Motorsport, sarebbe stato distrutto nel test dinamico frontale. Mentre la Ferrari ha superato tutte le prove di omologazione alla scocca 2024 nel centro CSI di Bollate. Una cosa non banale. Perché gli ingegneri diretti da Enrico Cardile hanno cambiato profondamente lo chassis della vettura e non hanno avuto problemi nemmeno nella prova statica del roll-hoop introdotta dalla FIA da quest'anno. Mentre la Red Bull del 2024 avrebbe riportato dei danni alla vettura che avrebbe un muso ulteriormente più estremo. Insomma, un ritardo nella tabella di marcia del genio Adrian Newey.

Naturalmente quanto accaduto in questi giorni non rappresenta un ribaltamento di livelli, ma certamente è un buon punto che la Ferrari segna a proprio favore, nella speranza di colmare il gap contro l'invincibile Red Bull che nel 2023 ha realizzato una sfilza di record ammazzando (sportivamente parlando) la concorrenza. La Ferrari 2024 verrà svelata il 13 febbraio prima del filming day che avrà come protagonisti nel tracciato di Fiorano Leclerc e Sainz.

Il Mondiale di Formula 1 inizierà di sabato, con il Gran Premio del Bahrain in programma il 2 marzo. Nei due giorni precedenti si terranno le prove libere e le Qualifiche. La pista dirà se Leclerc e Sainz riusciranno a essere al livello di Verstappen.