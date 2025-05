La reazione di Leclerc in radio dopo la pole soffiata da Norris nel GP Monaco è pura disperazione

video suggerito

Per essere chiari, molto spesso, non bisogna usare molte parole. Charles Leclerc partirà dalla prima fila a Monte Carlo, ma la pole la sognava, l'aveva messa nel mirino, la cercava, ma Lando Norris lo ha beffato con un giro mostruoso, grazie pure a una vettura straordinaria. Quando Leclerc viene a sapere della seconda posizione non usa giri di parole per mostrare la sua enorme rabbia.

Leclerc in 1ª fila a Monte Carlo

Un avvio di campionato davvero complicato per la Ferrari e per Leclerc, quinto nel Mondiale Piloti e con un solo podio. Bilancio magro. a Monaco, però, per lui l'orizzonte cambia totalmente. Gioca in casa, conosce ogni anfratto, sa di poter portare più su la Ferrari. Ha fatto pre-tattica, poi ha dichiarato di sognare ancora il titolo per questo Mondiale 2025. Nelle tre sessioni di libere è stato il più veloce e si è giocato la pole position fino alla fine, sapeva di poterla raggiungere, quando ha tagliato il traguardo era primo. Mancavano però le McLaren. Piastri è rimasto dietro, Norris lo ha superato per 109 millesimi, qualcosa che nella vita reale non esiste.

Il team radio di Leclerc dopo la pole di Norris

Leclerc quando inizia il giro di rientro ancora non sa delle pole di Lando, Bryan Bozzi, il suo ingegnere di pista glielo dice, aggiungendo che è secondo per pochissimo. La delusione è forte, fortissima, Leclerc caccia fuori anche tutta la tensione e urla, caccia un urlo vero, dicendo un lunghissimo ‘No', aggiungendo, poi, anche qualche parolina poco elegante. Delusione comprensibile per chi aveva fatto già tre pole a Monte Carlo e che sapeva di poter farne un'altra.

La delusione di Leclerc dopo il secondo posto delle Qualifiche di Monaco

Parlando a caldo ha mostrato tutto il suo disappunto, anzi, la sua fortissima delusione per il secondo posto: "C’è sempre qualcosa in più che si può fare. Credo che il giro fosse molto buono. Un peccato il mio primo giro, perché poteva darmi un pochino più di fiducia per il secondo. Non ci sono riuscito, nel secondo settore ho trovato molto traffico, è andata così. Sono molto frustrato, sappiamo che non abbiamo la macchina per puntare alla vittoria quest’anno. Ma la macchina sta andando bene in questo weekend. Sarà complicato prendersi la prima posizione".