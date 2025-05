video suggerito

Leclerc esalta Hamilton e spiega perché è il migliore: "Lavoratore vero, organizzato come nessuno" Charles Leclerc nonostante un complicatissimo avvio di campionato è convinto di poter lottare ancora per il Mondiale 2025. Il pilota monegasco ha regalato parole d'elogio forti a Hamilton.

A cura di Alessio Morra

Il Gp Monaco non è e non può essere una gara come le altre per Charles Leclerc, che lì ci è nato. Conosce tutti, conosce ogni curva e a Monte Carlo nel 2024 ha vinto. Sa che è quasi impossibile fare il bis, ma la fiducia non l'ha persa nemmeno un po'. In una lunga intervista Leclerc ha giurato amore eterno alla Ferrari, ha regalato parole d'elogio a Vasseur e soprattutto a Hamilton, e nonostante un divario enorme in classifica pensa ancora di poter vincere il Mondiale Piloti 2025.

Leclerc crede ancora nel Mondiale: "Proverò a vincere"

Ha rilasciato un'intervista a L'Equipe il pilota monegasco, che nonostante sia quinto nel Mondiale Piloti e distante 85 punti da Piastri, leader, pensa di poter ancora tornare in lotta per vincere il campionato. Il precedente dello scorso anno, quando il campionato da fine giugno prese un'altra direzione, fa sperare Leclerc: "La speranza non la perdo, perché la stagione è ancora lunga. Lo scorso anno la McLaren ha rimontato in modo incredibile. La Red Bull era partita forte, ma poi la McLaren ha vinto il Costruttori. Dal Gp di Barcellona entrerà in vigore una nuova direttiva tecnica che vieta le ali anteriori flessibili che spero ci aiuti un po'. Non credo nei miracoli, ma proverò a vincere il titolo quest'anno. Sembra complicato, ma non mi arrendo".

Leclerc: "Con Hamilton le cose vanno bene"

Non mi arrendo è stata una frase utilizzata pure, nelle scorse settimane, dal suo compagno di squadra Lewis Hamilton, con cui Leclerc ha un rapporto splendido. Parole meravigliose quelle del numero 16 della Ferrari nei confronti del sette volte campione del mondo: "Alla Ferrari c'è sempre stata molta luce. Con Lewis c'erano tante attenzioni. Con Hamilton le cose vanno davvero bene, andiamo molto d'accordo, lavoriamo molto bene insieme. Lui è un pilota di talento, ha vinto più di tutti, il migliore di sempre per la Formula 1. L'aspetto organizzativo di Lewis è eccezionale, sia dentro che fuori la pista è eccezionale. Quando si osservano i piloti dal fuori spesso ci si concentra su come lavorano in pista, ma c’è molto altro da fare nella gestione di quella vita frenetica. Lewis è un gran lavoratore, è davvero interessante vedere come affronta i problemi, osservare le sue discussioni con gli ingegneri".

Leclerc giura amore eterno alla Ferrari

Parlando con il quotidiano francese Leclerc ha garantito che il suo futuro sarà con la Ferrari: "Credo nel progetto, credo in Vassuer. Questo è un periodo complicato ed è facile dubitare in sé stessi in momenti così. Ma se faccio un passo indietro e guardo tutto non penso di lasciare la Ferrari, perché voglio vincere con la Ferrari".