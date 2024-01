La prova di Leclerc come calciatore dura solo 39 minuti: costretto a uscire per un inatteso problema Il pilota di Formula 1 Charles Leclerc si è cimentato senza grande successo nei panni di calciatore in un match di beneficenza a Monte Carlo: è rimasto in campo solo 39 minuti prima di uscire tra le risate generali per un inatteso problema. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

In attesa di cominciare la nuova stagione con la Ferrari in Formula 1, Charles Leclerc si sta dilettando in altri sport: sci di fondo e arrampicata per prepararsi fisicamente in vista del Mondiale F1 e calcio per beneficenza. Il pilota monegasco è stato infatti uno dei protagonisti della quarta edizione della Fight Aids Cup, la tradizionale partita di gala che si svolge allo stadio Luois II di Monte Carlo per raccogliere fondi per l'associazione solidale presieduta dalla Principessa Stephanie di Monaco impegnata nella lotta all'HIV.

Charles Leclerc è infatti sceso in campo insieme a delle vere e proprie leggende del calcio come Mexes, Giuly, Morientes, Makelele, Seedorf, Stam, Djorkaeff, Abidal e Pires mettendo ancora una volta la sua popolarità al servizio di una nobile causa. Spostando però l'obiettivo sull'aspetto puramente sportivo dell'evento, per quanto del tutto secondario rispetto al motivo per cui ha partecipato, la serata non ha riservato grandi soddisfazioni al 26enne di Monte Carlo.

Per il pilota della Ferrari difatti il confronto con gli ex calciatori è stato impietoso. E non soltanto perché la sua squadra, i Barbagiuans, si è visto rifilare un netto 3-0 nella prima mezzora di gioco. Oltre all'inevitabile abnorme divario tecnico con tutti le ex star del calcio che sono scese in campo in questa occasione, a destare grande stupore è stata la tenuta fisica di Charles Leclerc che, pur essendo di gran lunga il più giovane nonché l'unico sportivo in attività sul terreno di gioco, non è riuscito nemmeno a terminare il primo tempo a causa dei crampi che lo hanno colpito al polpaccio sinistro dopo appena 39 minuti dall'inizio del match.

Una scena che ha destato molta ilarità sia in campo tra i calciatori sia sui social network dove il video in cui alza bandiera bianca per un crampo da sforzo tra gli sghignazzi degli ex giocatori che hanno il doppio dei suoi anni è diventato virale. Una scena simpatica che lo stesso Charles Leclerc ha accolto di buon grado dato che anche lui nel momento in cui è stato sostituito per crampi è stato il primo a non riuscire a trattenere le risate.

Formula 1 News Calendario Classifica segui