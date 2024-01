Leclerc sulle Dolomiti in sci di fondo per 16 ore: l’allenamento estremo in vista della Formula 1 Il pilota della Ferrari Charles Leclerc in Val Gardena è stato protagonista di una lunghissima maratona di sci di fondo durata 16 ore: è l’inizio del duro ed estremo allenamento di preparazione in vista del Mondiale di Formula 1 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Dopo aver passato il Natale nella sua Monte Carlo sfoggiando il nuovo costosissimo regalo che si è fatto (una Ferrari 812 Competizione Aperta personalizzata) e aver proseguito le sue vacanze con una settimana nella soleggiata Los Angeles (i cui momenti migliori sono stati immortalati in un video pubblicato sul proprio canale Youtube), il pilota della Ferrari Charles Leclerc è rientrato in Italia per l'ormai tradizionale soggiorno in Val Gardena prima di sbarcare a Maranello per avere un primo approccio con la nuova monoposto che guiderà nel prossimo Mondiale di Formula 1 2024 (e mettere nero su bianco l'atteso rinnovo di contratto con la Rossa).

Con lui l'inseparabile preparatore atletico Andrea Ferrari, l'amico Antonio Fuoco (driver dell'hypercar del Cavallino Rampante nella classe regina del WEC) e altri due amici monegaschi del 26enne.

E, come avvenuto gli scorsi anni, sulle nevi delle Dolomiti ha cominciato l'ormai solito forcing di attività estreme a partire da una lunghissima maratona in sci di fondo durata 16 ore e conclusa a notte inoltrata. Le vacanze dunque per Charles Leclerc sembrano essere finite. Già, perché quello che può sembrare uno svago o l'assecondare una passione per lo sci di fondo o anche una lunga sgambata tra amici è in realtà l'inizio del duro programma di allenamento di preparazione fisica in vista del mondiale F1.

Un programma molto intenso a cui ormai, sempre in questo periodo, si sottopone il pilota monegasco della Ferrari, seguito passo passo dal preparatore atletico e inseparabile amico Andrea Ferrari. Un programma che vedrà il 26enne di Monte Carlo impegnato in varie attività sulla neve tra le montagne della Val Gardena e del versante austriaco delle Dolomiti. Oltre alle lunghe ed estenuanti sessioni di sci di fondo, utili ad allenare la resistenza sotto sforzo, e alle sessioni in palestra, Charles Leclerc dedicherà quasi certamente del tempo all'arrampicata, che consente di sviluppare la forza ma anche lavorare sul miglioramento di capacità fondamentali per un pilota di Formula 1 come la concentrazione e la coordinazione.

