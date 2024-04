Da dove nasce il gelato per sportivi lanciato da Leclerc: dietro c’è un progetto sfumato col Milan

video suggerito

Il pilota della Ferrari in Formula 1 Charles Leclerc ha lanciato una nuova attività imprenditoriale con il gelato ipocalorico per sportivi "Lec": uno dei suoi soci ha svelato da dove nasce il progetto rivelando che alcuni anni fa era stato impostato per il Milan ma che poi era stato accantonato.

A cura di Michele Mazzeo

Con il Mondiale di Formula 1 2024 in pausa, dopo il quarto posto in rimonta nel GP del Giappone, il pilota della Ferrari Charles Leclerc ne ha approfittato per lanciare la sua nuova attività imprenditoriale: il gelato ‘Lec' prodotto da una start up che, oltre al 26enne monegasco, vede come soci, ognuno con il 25% delle quote, il suo manager Nicolas Todt (figlio di Jean, storico team principal della scuderia di Maranello nonché per molto tempo presidente della FIA) e due esperti del settore come Guido Martinetti e Federico Grom, fondatori dell'azienda di gelato Grom poi ceduta ad Unilever nel 2015. Un progetto ambizioso dato che ‘Lec' non si presenta come un normale barattolo di gelato disponibile in cinque gusti, bensì come un gelato a basso contenuto calorico adatto anche agli atleti che, come lo stesso Leclerc, devono per forza di cose fare attenzione alla forma fisica e di norma dunque rinunciare ad un gustoso gelato.

Inevitabile chiedersi però cosa c'entri Charles Leclerc con l'industria del gelato e, soprattutto, da dove nasce questo ambizioso progetto che il monegasco insieme ai suoi soci ha annunciato nella presentazione andata in scena a Milano? Il primo a prendere l'iniziativa è stato proprio il pilota della Ferrari che inizialmente aveva però in mente un'attività meno ambiziosa, cioè aprire una gelateria nella sua Monte Carlo. Per mettere in atto la sua idea quest'ultimo ha chiesto consiglio a due amici esperti del settore appassionati di Formula 1, vale a dire proprio quel Guido Martinetti e quel Federico Grom che sono poi diventati suoi soci (e del suo procuratore Nicolas Todt).

I quattro soci della start up che produce il gelato ‘Lec': Nicholas Todt, Federico Grom, Charles Leclerc e Guido Martinetti

A quel punto però il progetto è diventato più ambizioso di una semplice gelateria nel Principato di Monaco, cioè creare un gelato ipocalorico ma senza rinunciare al gusto e all'alta qualità delle materie prime adatto agli sportivi e a chiunque voglia fare attenzione alla propria forma fisica e alla salute da vendere su larga scala nei supermercati (per il momento solo in Italia e Francia per poi allargarsi a tutta Europa e agli Stati Uniti). Ma non si tratta di un progetto nato dal nulla, bensì di un'iniziativa che sarebbe dovuta andare in porto con la squadra di calcio del Milan alcuni anni fa e che invece era stata accantonata per le vicissitudini al tempo del club meneghino.

A rivelarlo è stato uno dei soci di Charles Leclerc: "Piano piano l’idea iniziale si è evoluta in una strategia più complessa e abbiamo ripreso un progetto che a suo tempo avevamo impostato con il nutrizionista della squadra del Milan per realizzare un gelato per sportivi, ma che non andò a buon fine perché il club quell’anno cambiò diversi allenatori in pochi mesi. Il concetto è lo stesso e vuole fare perno su un prodotto ipocalorico che consenta di superare i sensi di colpa e di concedersi una trasgressione a tavola o nel tempo libero, consapevoli del proprio benessere" ha difatti rivelato Guido Martinetti in un'intervista rilasciata al Sole 24 Ore svelando di fatto che il nuovo gelato lanciato insieme al pilota della Ferrari in Formula 1 nasce dal progetto pensato per il Milan ma poi accantonato.