Milan Skriniar da Cristiano Ronaldo: offerta dell’Al-Nassr, il PSG pronto alla cessione Si apre la trattativa tra PSG e Al Nassr, al centro Milan Skriniar: il centrale slovacco, fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique potrebbe finire a giocare con Cristiano Ronaldo. Parigini aperti alla cessione pur di liberarsi del difensore che in Francia guadagna 10 milioni a stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

La Ligue1 e il PSG si allontanano dal presente e dal futuro di Milan Skriniar che ha già concluso la propria avventura sotto la Torre Eiffel dopo solo una stagione, negativa. Il centrale difensivo e nazionale slovacco potrebbe approdare in Arabia Saudita dove si è mosso l'Al-Nassr, il club di Cristiano Ronaldo. La società parigina è pronta a trattare: sfumate tutte le altre piste per l'ingaggio monstre (10 milioni) del giocatore.

Al-Nassar dal PSG, obiettivo Skriniar: la situazione

Il club saudita Al-Nassr – lo stesso dove gioca Cristiano Ronaldo – ha avviato trattative serrate con i vertici del PSG e – contemporaneamente – contattando anche l'entourage del difensore slovacco Milan Skriniar, in vista di un trasferimento. Il PSG accoglierebbe con enorme favore la partenza di Skriniar, oramai escluso dal progetto tecnico e che non rientra nei piani di Luis Enrique. Ma la transazione non è stata ancora completata per due motivi: il PSG deve intanto individuare il sostituto dell'ex difensore dell'Inter vista l'indisponibilità attuale di Lucas Hernandez e Presnel Kimpembe, poi deve valutare l'offerta economica dell'Arabia.

Skriniar fuori rosa, cessione difficile: il nodo ingaggio

Che Milan Skriniar sia oramai diventato un elemento esterno alle scelte di Luis Enrique si era capito già dal finale della passata stagione quando lo slovacco non era stato più utilizzato con continuità dal tecnico dopo essere rientrato da un brutto infortunio a gennaio. L'ex Inter anche in questo inizio di stagione non ha trovato spazio, finendo ovviamente sul mercato dove non sono mancate le società interessate. Ma il problema resta l'ingaggio: 10 milioni di euro, una cifra altissima senza l'eventuale aiuto da parte dei parigini, che blinda il difensore sotto la Torre Eiffel con un contratto sottoscritto solamente una stagione fa.