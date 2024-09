video suggerito

Che fine hanno fatto Origi e Ballo-Touré messi fuori dal Milan: il belga si allena da solo a Firenze Divock Origi e Fodé Ballo-Touré vivono da separati in casa al Milan. Entrambi sono fuori dal progetto dei rossoneri e cercano una sistemazione last minute. L’attaccante belga si sta allenando da solo a Firenze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Divock Origi e Fodé Ballo-Touré sono i due esuberi del Milan che rischiano una stagione in tribuna ai margini della società rossonera almeno fino a gennaio. La conferenza stampa di inizio stagione da parte di Zlatan Ibrahimovic fu chiara sin da subito. I due calciatori furono messi fuori dal progetto e invitati ad allenarsi con la squadra Under 23 – Milan Futuro – che milita nel campionato di Serie C. L'attaccante belga però, dopo il primo allenamento a Milanello e capite le intenzioni del club, tolse il disturbo allontanandosi con l'ok da parte dei rossoneri.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Origi si trova a Firenze. L'ex Liverpool, arrivato nell'estate 2022 al Milan dopo essere stato preso a parametro zero con un contratto quadriennale da 4,5 milioni netti a stagione, è nel capoluogo toscano per allenarsi con il suo preparatore atletico personale. Un'uscita di scena netta dopo aver capito di essere finito fuori dal progetto tecnico dei rossoneri. Anche dopo la chiusura del mercato arabo per il belga non sarebbe arrivata alcuna offerta a differenza del terzino che invece ha fatto saltare l'affare con il Saint Etienne.

Ballo-Touré durante gli allenamenti col Milan di Pioli.

Le possibilità all'estero di cedere Origi e Ballo-Touré nelle ultime settimane

Touré in questo momento resta dunque ancora in attesa di una collocazione, magari in Turchia. Il terzino ha sicuramente più mercato di Origi ma finora non c'è stato nulla di concreto a parte la proposta del club francese. In casa Milan sperano di potersi liberare dei loro ingaggi attendendo che questo accada fino al 13 settembre, giorno in cui chiuderà definitivamente il mercato in tutti i campionati europei. Se questo non dovesse accadere i due dovranno ritornare a Milanello ad allenarsi da separati in casa sperando che a gennaio possano aprirsi nuove possibilità.

Di fatto si tratta di ingaggi pesanti, specie per il belga, che sin dall'inizio del suo arrivo non ha mai convinto. Il Milan l'aveva girato in prestito al Nottingham Forest, in prestito deludendo dopo aver segnato solo un gol in 22 gare. Nella prima stagione in rossonero invece per Origi 36 presenze e due gol che sicuramente non hanno convinto i rossoneri. Un'altra situazione difficile dunque per il Milan dopo un inizio di stagione di certo non positivo dal punto di vista dei risultati a cui va aggiunto anche il caso Leao-Theo Hernandez dopo il 2-2 contro la Lazio.