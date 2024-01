Leclerc si regala una rarissima e costosissima Ferrari: ha un particolare che la rende unica Il pilota della Ferrari in Formula 1 Charles Leclerc si è regalato uno dei modelli più esclusivi e costosi prodotti dalla casa di Maranello: il monegasco ha comprato una 812 Competizione Aperta e l’ha personalizzata rendendola unica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In attesa di cominciare la nuova stagione di Formula 1 con la Ferrari, Charles Leclerc anche in vacanza non smette di pensare alla casa di Maranello con cui è in trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza proprio al termine del prossimo Mondiale (ma che a breve, salvo terremoti, dovrebbe essere prolungato). Il pilota 26enne infatti ha trascorso il capodanno nella sua Monte Carlo godendosi l'ultimo regalo che si è fatto: una Ferrari rarissima e costosissima con cui ha sfrecciato per le vie più esclusive del Principato attirando l'attenzione di tutti i passanti.

Charles Leclerc infatti si è regalato uno dei 599 esemplari esistenti della 812 Competizione Aperta (andati ovviamente tutti venduti prima ancora che fossero prodotti) il cui prezzo base era di 578 mila euro. La supercar acquistata dal monegasco è difatti uno degli ultimi gioielli sfornati dal Cavallino Rampante: un modello che si rifà alla mitica 812 Superfast nella variante con tetto apribile derivata dalla 812 GTS. Un bolide con un motore ancora più potente di quello della sua progenitrice: monta infatti la massima evoluzione del V12 6.5 aspirato capace di erogare 830 CV di potenza e raggiungere gli oltre 340 km/h come velocità massima e un'accelerazione da 0-100 km/h in appena 2,85 secondi.

Una vero e proprio gioiello dunque quello che si è regalato Charles Leclerc che può così aggiungere un altro prestigioso tassello alla sua collezione privata che già conta una Ferrari 488 Pista e una Lamborghini Huracan STO. Un gioiello che il pilota della scuderia di Maranello ha reso unico: il 26enne di Monte Carlo ha infatti personalizzato la sua Ferrari 812 Competizione Aperta aggiungendo un particolare che la rende diversa da tutti gli altri 598 esemplari esistenti. Sulla parte anteriore della sua nuova supercar c'è infatti impresso il numero 16, cioè il numero di gara con cui corre con la Ferrari nel Mondiale di Formula 1. Una personalizzazione in cui molti tifosi ci hanno visto un messaggio riguardo al futuro del loro beniamino che si augurano che quel numero 16 resti a lungo impresso anche sulla Ferrari in Formula 1.

Formula 1 News Calendario Classifica segui