Bryan Bozzi nuovo ingegnere di Leclerc al posto di Xavi Marcos: cambio improvviso in Ferrari Un’altra novità in Ferrari. Il team di Maranello ha annunciato la sostituzione dell’ingegnere di pista di Leclerc. Bryan Bozzi sostituisce Xavi Marcos, che da oltre cinque anni lavorava al fianco di Leclerc. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Continua la rivoluzione in casa Ferrari. Il team di Maranello, con un tweet, ha comunicato che dal Gran Premio di Imola cambierà l'ingegnere di pista di Charles Leclerc. Xavi Marcos continuerà a lavorare a Maranello, ma lo farà con un'altra mansione: "La Scuderia Ferrari HP comunica che, a partire da lunedì 13 maggio, Xavi Marcos porterà la sua preziosa esperienza maturata come ingegnere di pista presso il team di Formula 1 nello sviluppo di altri importanti programmi aziendali". Al suo posto subentra l'ingegnere italiano Bryan Bozzi, che da Imola si siederà al muretto box.

Dopo oltre cinque anni si chiude il rapporto tra Leclerc e Marcos

Una notizia totalmente inattesa quella del cambio d'ingegnere di pista di Charles Leclerc. Perché Xavi Marcos da anni era al fianco del pilota monegasco, esattamente da quando è iniziata la sua avventura alla Ferrari. Dal 2019 fino a Las Vergas Marcos è stato la ‘voce' di Leclerc, l'uomo con cui comunicava durante ogni gara. Ma ora si cambia e da Imola tocca a Bryan Bozzi.

Chi è Bryan Bozzi, il nuovo ingegnere di pista di Brozzi

Pochi minuti dopo l'annuncio della sostituzione di Marcos, sempre dai profili social la casa di Maranello ha annunciato il nome del successore: "La Scuderia Ferrari HP comunica che Bryan Bozzi, dieci anni nel team, attualmente Performance Engineer di Charles Leclerc, assumerà il ruolo di Race Engineer a partire dal Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna del prossimo fine settimana a Imola".

Bozzi da oltre dieci anni lavora per la Ferrari ed era già nel box dal lato di Leclerc. Ingegnere aerodinamico si occupava dello sviluppo e delle performance della vettura del pilota monegasco. Ingegnere di pista, si definisce ‘Race Engineering'. Di fatto Bozzi viene promosso e sarà al fianco di Leclerc in questa stagione e presumibilmente anche nelle prossime. Perché i piloti non amano tanto cambiare. Vasseur continua la sua rivoluzione in rosso e prosegue con la sostituzione in un ruolo davvero importante.

