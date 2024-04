video suggerito

Il dialogo in radio tra Leclerc e il box Ferrari è pura confusione: “Dimentica quello che ho detto” Nel finale di gara del GP della Cina della Formula 1 2024 il pilota della Ferrari Charles Leclerc e il suo ingegnere di pista Xavi Marcos sono stati protagonisti di un surreale team radio diventato poi l’emblema della confusione che è regnata nella scuderia di Maranello nel corso del weekend cinese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Ferrari esce dal GP della Cina con meno certezze rispetto ai quattro precedenti round del Mondiale di Formula 1 2024. Nel weekend sulla pista di Shanghai la scuderia di Maranello infatti, non solo ha visto aumentare il gap dalla dominatrice Red Bull, ma, in attesa che arrivino gli sviluppi alle monoposto, ha anche perso quello status di seconda forza in griglia che sembrava ormai consolidato con le McLaren (e in qualifica anche l'Aston Martin di Alonso) apparse più performanti delle SF-24 di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

A ciò si aggiungono anche le tensioni sempre più evidenti tra i due piloti con lo spagnolo che stava per buttare fuori il monegasco nella Sprint Race e quest'ultimo che ha restituito lo stesso trattamento al compagno di squadra alla partenza della gara della domenica.

Al di là della forza della vettura e degli screzi tra i driver, però il fine settimana cinese ha riportato in auge alcuni atavici problemi che, vedendo le prime quattro gare di questa nuova stagione, la Ferrari sembrava aver risolto. Nello specifico: l'eccessiva sensibilità della monoposto alle variazioni del vento e la difficoltà nella gestione delle gomme quando viene montata la mescola più dura, ma soprattutto i problemi di comunicazione tra gli uomini del muretto e i propri piloti. Riguardo a quest'ultimo punto è emblematico infatti il team radio andato in scena tra l'ingegnere di pista Xavi Marcos e Charles Leclerc nelle battute finali della corsa.

Tra i due, che lavorano insieme da cinque anni, cioè fin dall'arrivo a Maranello del monegasco, è riapparsa quella preoccupante difficoltà di comunicazione, emersa più volte in passato. L'ingegnere di pista stava infatti dando alcune indicazioni riguardo al modo in cui il pilota avrebbe dovuto affrontare la serie di curve 7 e 8 consigliandogli di tornare ad affrontarla seguendo la stessa traiettoria seguita in quel tratto di pista ad inizio gara.

Inizialmente c'è confusione rispetto al termine utilizzato da Marcos ("Linea originale") con Leclerc che infatti chiede "Devo fare la linea orizzontale? Che significa?". Ma l'incomprensione tra i due va avanti anche superato il malinteso: "Line originale? E che diavolo significa?" chiede infatti il 26enne di Monte-Carlo evidentemente colto di sorpresa dall'istruzione datagli dal suo storico ingegnere di pista.

Quest'ultimo, palesemente desolato, resosi conto solo in quel momento che la gara è ormai agli sgoccioli e fare o meno bene quelle due curve non avrebbe in alcun modo influito sul risultato finale del pilota, ha deciso quindi di abortire la comunicazione: "Vabbè, dimentica quello che ho detto, è l'ultimo giro" ha difatti chiosato Xavi Marcos quel surreale e confuso dialogo in radio con Charles Leclerc diventato un po' l'emblema di un weekend di gara in cui in Ferrari le cose non capite sono state molte di più di quelle effettivamente comprese.

Formula 1 News Calendario Classifica segui