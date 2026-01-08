La prima vera monoposto F1 2026 che debutta in pista è un’Audi: la mossa a sorpresa del team di Binotto

Audi sorprende la Formula 1: dopo il fire-up della power unit, la R26 è la prima vera monoposto 2026 a debuttare in pista. Shakedown a Barcellona e segnale chiaro alla concorrenza.

Il conto alla rovescia verso la Formula 1 2026 non è ancora ufficialmente iniziato, ma Audi ha già mosso la prima pedina. Il team tedesco sarà infatti il primo a portare in pista una monoposto progettata secondo il nuovo regolamento tecnico, anticipando l'intera griglia con uno shakedown a sorpresa sul circuito di Barcellona.

La data è quella di venerdì 9 gennaio: una giornata che segna il debutto assoluto della nuova generazione di F1, figlie di un regolamento che rivoluziona motori, aerodinamica e filosofia progettuale. Come riportato da Auto, Motor und Sport e RacingNews365, il team dei quattro anelli ha prenotato il Circuit de Barcelona-Catalunya per i primi chilometri ufficiali della R26.

Un passaggio tutt'altro che simbolico. Audi diventa così la prima squadra a verificare in pista il comportamento reale di una F1 2026, sfruttando uno dei due Filming Day concessi dal regolamento: 200 chilometri massimi, pari a 42 giri del tracciato catalano, con pneumatici Pirelli dimostrativi e senza alcun vantaggio prestazionale.

Il debutto in pista arriva a pochissima distanza dal fire-up della power unit, avvenuto il 19 dicembre nella sede di Hinwil. Il motore è stato sviluppato nello stabilimento di Neuburg, in Baviera, con il supporto del nuovo centro tecnologico di Bicester, nel Regno Unito: una struttura internazionale che racconta bene l'ambizione del progetto.

"Un fire up è sempre un momento speciale, ma questo segna un nuovo inizio", aveva spiegato Mattia Binotto, sottolineando il valore simbolico del primo avviamento del propulsore. Un concetto ribadito anche dal team principal Jonathan Wheatley, che ha parlato di un traguardo fondamentale in vista dei prossimi step di sviluppo.

Lo shakedown di Barcellona servirà esclusivamente a verificare il corretto funzionamento di tutti i sistemi, in un contesto reso ancora più complesso dalle novità regolamentari: power unit con ripartizione 50/50 tra parte termica ed elettrica, carburante 100% sostenibile e aerodinamica attiva su ala anteriore e posteriore, destinata a sostituire il DRS.

Al volante si alterneranno Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, in una giornata che, meteo permettendo, rappresenterà il primo vero banco di prova della nuova era.

La presentazione ufficiale della livrea è fissata per il 20 gennaio a Berlino, prima del ritorno in pista per i test invernali a porte chiuse, in programma a Barcellona dal 26 al 30 gennaio. Ma il messaggio è già arrivato forte e chiaro nel paddock: Audi non vuole arrivare in Formula 1 per imparare, e la scelta di essere la prima a scendere in pista lo dimostra.