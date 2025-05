La prima telefonata di Kimi Antonelli dopo la pole, fa tenerezza: “Mamma, sono al settimo cielo”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Spesso si abusa del termine predestinato, ma Andrea Kimi Antonelli sta bruciando le tappe della sua giovanissima carriera in Formula 1 con una velocità pari a quella che dimostra in pista. A soli 18 anni, alla sua prima stagione nel massimo campionato automobilistico, con sulle spalle l'onere di dover rimpiazzare alla Mercedes un totem della F1 come Lewis Hamilton, e trovandosi a correre su piste che per lo più non ha mai visto se non al simulatore (è questo il caso proprio del GP di Miami), il ragazzo bolognese sta lasciando tutti a bocca aperta. La pole position nella Sprint Race a Miami, davanti alle due McLaren e al cannibale Verstappen, dando 3 decimi al compagno di scuderia Russell, ha qualcosa davvero di magico, qualcosa che appartiene a pochi.

La prima telefonata di Kimi Antonelli dopo la pole a Miami: chiama mamma Veronica

Antonelli non solo è velocissimo in pista, ma da questo inizio di Mondiale di Formula 1 ha messo in mostra altre due doti che possono fargli vincere tanto nel corso della sua carriera: sbaglia molto poco ed è tranquillissimo. Mai visto finora arrabbiato Kimi, né tantomeno nervoso o polemico. Sorrisi sempre, con la spensieratezza dei suoi 18 anni. Una semplicità e spontaneità, ancora senza sovrastrutture costruite o imposte, che emergono nitide in un video diffuso dalla Mercedes, in cui Antonelli chiama al telefono mamma Veronica, che a differenza di papà Marco è rimasta a casa.

Kimi: "Mamma mi senti?"

Veronica: "Sì, non ti volevo disturbare"

K: "No, no, grande, è andata bene… Madonna, sono al settimo cielo"

V: "Bravo, sono così felice per te"

K: "Grazie mamma, un bacio"

V: "Ti passo tua sorella"

K: "Sì, sì, passamela…". Poi alla sorella Maggie di 10 anni: "Ciao tesoro, grazie tesoro"

Immagini tenere, parole semplici, ma gli altri piloti del Circus faranno bene a non pensare che Kimi sia morbido anche in pista: qualcosa ci dice che le pacche e i complimenti con cui venerdì hanno salutato la pole del giovanissimo bolognese ben presto si trasformeranno in rivalità selvaggia…