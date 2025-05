video suggerito

Kimi Antonelli da favola al GP Miami, è sua la pole: Ferrari anonime, Leclerc 6° davanti ad Hamilton Kimi Antonelli è stato semplicemente fenomenale nelle qualifiche sprint, prendendosi una meritatissima pole al GP Miami, davanti alle McLaren. Ferrari non pervenute, sempre lontane dai migliori e che hanno chiuso al 6° (Leclerc) e 7° (Hamilton) posto.

A cura di Alessio Pediglieri

Incredibile prestazione di Andrea Kimi Antonelli che si prende la pole position per la Sprint del Gran Premio di Miami con una prova fa favola nelle qualifiche sprint. Il 18enne emiliano sbaraglia la concorrenza, strappando il miglior tempo alle MacLaren, con Norris e Piastri che si devono accontentare del 2° e 3° posto.

Non pervenute le due Ferrari che in tutte le sessioni hanno faticato, restando sempre lontanissime dai migliori. Leclerc ha chiuso in sesta posizione, Hamilton subito dietro, 7°. Per Andrea Kimi Antonelli si tratta di un evento storico nella sua giovanissima carriera: è la prima pole in Formula 1, con un tempo da fenomeno, 1:26.482 con cui ha costretto a restare dietro le due McLaren, con Oscar Piastri (staccato di 45 millesimi) e Lando Norris (+0.100) e stabilendo un nuovo record: è il pilota più giovane della storia a mettere a segno una pole nel Mondiale, anche se è per la Sprint.

Con questa prestazione e successo Antonelli strappa un primato assoluto: a soli 18 anni è diventato il primo italiano che è riuscito a ritornare davanti a tutti a distanza di oltre quindici anni dall'ultima volta quando a riuscirci fu Giancarlo Fisichella nel Gran Premio del Belgio del 2009. In quel caso al volante di una Force India ma che anche in quel caso "vestiva" un motore Mercedes.

Antonelli incontenibile: "Felice di come è andata fin qui, stare davanti sarà fondamentale"

La gioia di Antonelli dopo l'impresa in qualifica è senza freni: "Abbiamo cercato di lavorare sulle temperature delle gomme, specialmente nella fase iniziale del giro e sicuramente è una pista su cui mi sono trovato bene" ha raccontato entusiasta a Sky. "Sono contento di come sta andando fin qui, cerchiamo di stare concentrati su sabato. Stare davanti aiuterà tantissimo, in tutte le gare quest'anno abbiamo visto quanto si fa fatica a star dietro. Adesso dovrò cercare di rimanere in aria pulita il più possibile".

Il pilota bolognese classe 2006 si presenterà dunque al via della Sprint di domani in Florida davanti al leader del Mondiale Oscar Piastri e all’altra macchina papaya di Lando Norris, mentre a seguire troviamo la Red Bull di un solido Max Verstappen e l’altra Mercedes di George Russell, solo quinto a tre decimi dal nuovo compagno di squadra. La Ferrari non è mai stata in lotta con i primi e deve accontentarsi del ruolo di quarta forza in campo: Charles Leclerc 6° e Lewis Hamilton 7°.

I tempi dopo la SQ3, Pole per Antonelli

1 Kimi Antonelli Mercedes 1:26.482

2 Oscar Piastri McLaren +0.045

3 Lando Norris McLaren + 0.100

4 Max Verstappen Red Bull + 0.255

5 George Russell Mercedes + 0.309

6 Charles Leclerc Ferrari + 0.326

7 Lewis Hamilton Ferrari + 0.548

8 Alex Albon Williams + 0.711

9 Isack Hadjar Racing Bulls + 1.061

10 Fernando Alonso Aston Martin + 1.308