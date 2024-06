La prima mossa di Briatore al ritorno in Formula 1: tentativo disperato per Carlos Sainz

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Il paddock della Formula 1 è in ebollizione e anche durante il GP di Spagna a tenere banco, tra le altre cose è stato il mercato piloti che con il ritorno di Flavio Briatore in Alpine in terra catalana sembra aver subito un altro scossone. La prima mossa del manager piemontese da neo advisor della scuderia francese infatti è stata quella di provare il colpo ad effetto in vista della prossima stagione. Come? Cercando di convincere il pilota più ricercato tra quelli ancora senza contratto a sposare la causa del team transalpino.

Durante il weekend catalano infatti, secondo quanto riportato da Racingnews365, ci sarebbero stati diversi contatti tra Briatore, il Ceo Renault Luca De Meo e l'entourage del pilota in scadenza di contratto con la Ferrari Carlos Sainz (balzato agli onori della cronaca anche per uno scontro infuocato prima in pista e poi fuori con il compagno di squadra Charles Leclerc). Contatti finalizzati, stando a quanto riporta la testata olandese, a provare a convincere lo spagnolo a passare in Alpine nel 2025 al fianco di Pierre Gasly (che, al contrario del già silurato Esteban Ocon, dovrebbe essere confermato).

Una mossa disperata se si pensa che ormai da mesi lo spagnolo sta valutando tutte le opzioni a propria disposizione e, alla serrata corte di Audi, sembrava ormai aver preferito l'offerta della Williams (un ricco contratto quadriennale con possibilità di rescissione nel 2026). Stando a diverse fonti tra il madrileno e il team britannico vi sarebbe un accordo di massima, anche lo stesso pilota anche al termine della gara vinta da Verstappen ha ribadito di non aver ancora deciso il suo futuro, smentendo dunque i rumor di una firma già apposta.

Briatore e De Meo dunque hanno mostrato il proprio apprezzamento a Carlos Sainz tentandolo con il nuovo progetto che vede al timone proprio il manager italiano che, proprio con i motori Renault, nella sua ‘prima vita' in Formula 1, aveva messo in bacheca ben quattro titoli iridati (due con Michael Schumacher e due con Fernando Alonso). La domanda che ci si pone adesso, alla quale solo Sainz potrà dare una risposta, è se per Alpine c'è ancora il tempo per convincere l'attuale alfiere Ferrari o se quest'ultimo, contrariamente a quanto affermato pubblicamente, ha già messo nero su bianco il contratto con la sua prossima squadra.

