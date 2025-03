video suggerito

Sainz decisivo nell’impresa di Albon a Melbourne: “Era al muretto, la sua intuizione è fantastica” Carlos Sainz ha avuto un ruolo decisivo nell’impresa compiuta dal compagno di squadra Albon nel GP d’Australia che ha aperto il Mondiale di Formula 1 2025: la rivelazione del team principal della Williams. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima di Carlos Sainz dopo l'addio alla Ferrari non è andata esattamente come si augurava. Il suo esordio con la Williams nella gara del GP d'Australia che ha aperto il Mondiale di Formula 1 2025 si è infatti amaramente concluso al primo giro con un incidente in regime di safety car che lo ha estromesso subito dalla corsa. Nonostante ciò, però, lo spagnolo a Melbourne si è comunque rivelato fondamentale per la sua nuova squadra nelle insolite vesti di stratega.

Sainz si presenta al muretto Williams dopo l'incidente che lo ha estromesso dalla gara di Melbourne

Già, perché, come rivelato dal team principal della scuderia di Grove James Vowles, dopo aver terminato anticipatamente la sua corsa, il madrileno si è presentato al muretto della Williams dando un prezioso contributo all'impresa compiuta dal compagno di squadra Alexander Albon che ha chiuso la prima gara stagionale con un inaspettato quinto posto (che per alcune ore era stato addirittura quarto prima che i Commissari FIA accogliessero il ricorso della Mercedes cancellando la penalità per unsafe release a Kimi Antonelli).

Il prezioso contributo di Carlos Sainz al 5° posto di Albon nel GP d'Australia della F1 2025

È stato infatti Sainz ad indirizzare gli ingegneri del team britannico verso la corretta strategia che ha permesso al thailandese (che comunque fin lì aveva avuto il merito di tenere alle sue spalle il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton) di guadagnare posizioni beffando chi, come i piloti Ferrari e Tsunoda, ha invece ritardato il pit-stop ritrovandosi con gomme slick su una pista di nuovo bagnata dall'ennesimo scroscio di pioggia.

"Carlos era seduto al muretto box accanto a me" ha difatti detto nel post gara Vowles rivelando il ruolo decisivo avuto dal pilota nell'aiutare il compagno di squadra. "La sua intuizione è stata fantastica" ha difatti proseguito. "Oggi, non sapendo con precisione in quanti giri e con quale intensità sarebbe tornata la pioggia sul circuito, non era per nulla facile prendere la decisione se fermarsi o meno. E a tal proposito le informazioni fornite da Carlos sono state fondamentali: ci hanno permesso di azzeccare esattamente la corretta finestra di pit stop. Il suo sforzo è stato fantastico per tutto il team" ha infatti chiosato James Vowles elogiando le capacità di stratega e lo spirito di squadra mostrate dal suo nuovo pilota Carlos Sainz che, nonostante il pessimo risultato a livello personale, ha trovato comunque il modo per rendersi utile alla Williams fin dal GP d'esordio.