La prima cosa che ha fatto Bagnaia nel giorno dei test in MotoGP: è andato nel box di Martin All'arrivo sulla pista di Barcellona prima dell'inizio dei test di fine stagione della MotoGP il primo pensiero di Pecco Bagnaia è stato quello di dirigersi nel box Aprilia dove debuttano i nuovi piloti a cui il piemontese della Ducati è molto legato: quel Jorge Martin che gli ha appena strappato il titolo di campione del mondo e l'amico di sempre Marco Bezzecchi.

A cura di Michele Mazzeo

Sono passate poco più di 24 ore dal GP di Barcellona che ha deciso a favore di Jorge Martin la lotta per il titolo iridato, e la MotoGP è già nuovamente di scena sul circuito del Montmelò per i test di fine stagione che in realtà sono un'anteprima di ciò che vedremo nel Motomondiale del 2025. Tante le novità in pista con ben 12 piloti che vestono colori e cavalcano moto diverse rispetto a quelle guidate un giorno e mezzo prima. Tra le poche conferme c'è proprio il grande sconfitto Pecco Bagnaia che resta nel team factory della Ducati dove avrà però un nuovo compagno di squadra: al posto di Enea Bastianini, passato nel team satellite della KTM, c'è infatti l'otto volte campione del mondo Marc Marquez, ‘promosso' dopo l'ottima stagione con la Gresini Racing.

Nuovi colori, nuova moto e nuovo compagno di box anche per il freschissimo campione del mondo Jorge Martin che, centrato il suo primo titolo iridato nella classe regina del Motomondiale con il team Pramac (anch'esso andato via dall'universo di Borgo Panigale per diventare satellite della Yamaha), ha già dato inizio alla sua nuova avventura in Aprilia dove condividerà il box con un altro pilota ‘fuggito' dal mondo Ducati come l'ex VR46 Marco Bezzecchi. Lo spagnolo dunque avrà come compagno di squadra quello che, almeno per quel che riguarda i protagonisti del Motomondiale, è il miglior amico di quello che è stato il suo unico antagonista per la conquista del titolo iridato, vale a dire proprio quel Pecco Bagnaia a cui ha appena strappato quel numero uno che teneva sul cupolino della sua moto da due anni.

E non è dunque un caso che, appena arrivato nel paddock di Barcellona per prepararsi in vista dell'imminente test nel quale avrebbe poi saggiato la GP25, il primo pensiero del piemontese sia stato quello di far visita al box dell'Aprilia. Ovviamente per salutare l'amico della VR46 Academy Marco Bezzecchi e augurargli buona fortuna per questa sua nuova esperienza con la casa di Noale. Ma chissà se in fondo, dietro questa visita, c'era anche un pizzico di curiosità riguardo a quale numero avesse scelto il nuovo campione del mondo tra il suo #89 e quel #1 che gli ha appena strappato.

E, probabilmente, sarà anche rimasto un po' sollevato dall'aver visto l'#89 campeggiare sulla carena della nuova Aprilia di Jorge Martin. Come però sottolineano dal team italiano, questa non è ancora una scelta definitiva, si è optato per mantenere il suo numero di sempre per questi test di fine stagione ma lo spagnolo (insieme alla casa di Noale) deve ancora decidere se presentarsi in pista nel prossimo Mondiale della MotoGP con il numero che solo il campione del mondo in carica può sfoggiare.