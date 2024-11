Jorge Martin campione del mondo in MotoGP, Bagnaia vince a Barcellona ma non basta

video suggerito

Jorge Martin è il campione del mondo della MotoGP. Niente da fare per Pecco Bagnaia che dopo due successi di fila nel 2022 e nel 2023, si deve accontentare questa volta del secondo posto. Nell'ultimo GP della stagione a Barcellona al pilota della Prima Pramac Racing è bastato il terzo posto, alle spalle di Marc Marquez e di Pecco Bagnaia che ha portato a casa una vittoria inutile ai fini della classifica. Si chiude dunque un testa a testa intrigante che ha emozionato tutti nel corso della stagione, con Martin che ha superato il pilota italiano per 10 punti.

Bagnaia vince il GP Barcellona, ma è secondo: Martin campione del mondo in MotoGP

Gara intelligente e attenta quella di Martin nel GP Solidarietà, che ha sostituito quello della Comunità Valenciana, cancellato per l'alluvione che ha colpito la Spagna. Lo spagnolo era consapevole di partire da una posizione di grande vantaggio e quindi ha rischiato poco o nulla "accontentandosi" del terzo posto. Bagnaia ha collezionato la vittoria numero 11 in gara della stagione, contro le sole 3 complessive di Martin. Nonostante il divario però in termini di punti non c'è stato nulla da fare per il ducatista che ha pagato un rendimento generale meno costante e, per sua stessa ammissione, qualche errore di troppo. Per Martin si tratta del primo titolo mondiale in MotoGP.

Festa per Martin dopo il duello vinto con Pecco Bagnaia

Una gioia incontenibile per il classe 1998 che in passato si era laureato campione solo in Moto3. Dopo una lunga gavetta e tanti sacrifici, il pilota spagnolo dunque ce l'ha fatta prendendosi la scena. Subito dopo il taglio del traguardo, lacrime già in pista per Martin, mentre nel suo angolo si è scatenata la festa. Anche Pecco ha subito raggiunto il vincitore per complimentarsi con lui, confermandosi come sempre molto corretto.

Come ha celebrato il titolo Jorge Martin

Si tratta dell'ultima gara in Ducati per il campione del mondo, che l'anno prossimo sarà iridato con la scuderia Aprilia. Quella di Martin è una vittoria per certi versi da record, visto che erano 23 anni che un pilota di un team non ufficiale non trionfava nella classe regina. Come ha festeggiato Martin il titolo? Con una maschera speciale da cyborg, versione Martinator. Dopo essere uscito da una scatola portata ad hoc in pista, il neo campione del mondo ha fatto finta di distruggere con un colpo di pistola un cubo di ghiaccio contenente un casco speciale.