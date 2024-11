MotoGP oggi, Bagnaia in pole per la gara del GP Barcellona: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

In alternativa, per chi desiderasse guardare il Gp di Barcellona in streaming esistono diverse alternative. Gli abbonati Sky potranno usufruire del servizio di SkyGo, ma sarà disponibile anche il servizio streaming offerto da NOW. Anche chi non possiede un abbonamento potrà guardare la gara in modo del tutto gratuito: basterà collegarsi al sito TV8.it per assistere al GP.