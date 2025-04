Norris ha preso provvedimenti dopo gli ultimi errori in F1: “Non lo avevo mai fatto prima”

video suggerito

Dopo una qualifica complicata a Jeddah, Lando Norris riflette sulle recenti difficoltà in Formula 1 e ammette di aver cambiato approccio per gestire meglio la pressione. Il britannico punta sulla tranquillità mentale: "Ho portato le cuffie, cosa che non avevo mai fatto prima".

A cura di Michele Mazzeo

Lando Norris ha affrontato un Gran Premio dell’Arabia Saudita della Formula 1 2025 in salita, ma la prestazione solida in gara ha mostrato segnali positivi. Penalizzato da un errore in qualifica che lo ha costretto a partire decimo, il pilota della McLaren ha rimontato fino al quarto posto, sfiorando il podio. Tuttavia, la prestazione di Oscar Piastri, compagno di squadra, gli è costata la vetta della classifica del Mondiale F1.

Nel podcast ufficiale della Formula 1, Norris ha analizzato il suo momento, svelando un cambio di mentalità. Sotto i riflettori da quando la McLaren è tornata competitiva (una svolta iniziata con il GP di Miami 2024) il britannico ha ammesso: "Probabilmente mi metto troppa pressione addosso. Non per niente, non perché sono in lizza per il campionato o cose del genere, ma solo perché voglio sempre fare bene, voglio conquistare le pole position, e voglio vincere, insomma voglio essere perfetto. Ma penso che bisogna accettare che non sarò mai perfetto".

Secondo Norris, questa ricerca costante della perfezione ha avuto un effetto opposto: "Nel tentativo di essere in quel modo in realtà sto commettendo più errori di quanti ne potrei fare. Quindi penso che la soluzione è essere più rilassato. Devo aver fiducia nella mia velocità perché sia a Jeddah che nel resto della stagione ho dimostrato di averla. Penso che sia la cosa migliore da fare".

Una prima contromisura è arrivata proprio nel weekend di Jeddah: "Ero molto rilassato in griglia. Ho portato le cuffie, cosa che non avevo mai fatto prima, per mettere un po' di musica che mi piace". Un gesto semplice, ma rivelatore del tentativo di staccare mentalmente e ritrovare serenità prima del via.

Il 25enne britannico ha anche riconosciuto una certa costanza in gara, ma difficoltà persistenti in qualifica: "Penso di essere abbastanza soddisfatto delle mie domeniche, sono state piuttosto positive. In tutte le gare, il ritmo è stato buono e mi sento il migliore al momento, ma il sabato mi complico troppo la vita. Mi sto impegnando a fondo. A volte rende le mie domeniche un po' più divertenti. Devo lavorare sul sabato, e se ci riesco, sono fiducioso di poter tornare al punto di partenza".

Il lavoro mentale di Lando Norris per alleggerire la pressione e ritrovare lucidità nei momenti cruciali dunque potrebbe rappresentare la chiave per confermare la sua competitività in una stagione in cui ogni dettaglio conta nella corsa al titolo e il suo compagno di squadra Oscar Piastri non sembra invece accusare minimamente il peso di chi è "condannato" a vincere.