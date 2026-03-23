La Nissan Skyline di Paul Walker in Fast & Furious riappare dopo 18 anni: era in un salotto

Per quasi vent'anni era diventata una specie di leggenda per gli appassionati di Fast & Furious e per chi sogna ancora la Nissan Skyline R34 GT-R argento con le strisce blu guidata da Paul Walker nel secondo capitolo della saga cinematografica. Poi, all'improvviso, la svolta: una delle vetture usate in 2 Fast 2 Furious è riapparsa dopo 18 anni, nascosta in Norvegia dentro la casa di un collezionista privato. Più precisamente, in un vero e proprio salotto, dove era stata sistemata come fosse un pezzo da museo.

Il ritrovamento è stato reso noto da Chrome Cars, realtà tedesca specializzata in auto legate alla saga. La Skyline, dopo il film uscito nel 2003, era passata brevemente dagli Stati Uniti per poi sparire dai radar intorno al 2008. Da quel momento nessuna esposizione pubblica, nessun raduno, nessuna vera traccia online: il proprietario norvegese l'aveva semplicemente tenuta per sé, lontano da riflettori e clamore.

Il dettaglio più sorprendente è proprio questo: l'auto non era chiusa in un garage o in un caveau, ma custodita all'interno dell'abitazione. Una scelta che ha alimentato ancora di più il mito attorno a uno dei modelli più iconici della cultura automobilistica dei primi anni Duemila. Per gli appassionati della saga, la Skyline di Brian O'Conner (il personaggio interpretato dal compianto Paul Walker) era ormai diventata un oggetto quasi introvabile.

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Per le riprese di 2 Fast 2 Furious non fu usata una sola Skyline, ma più esemplari con ruoli diversi tra scene ravvicinate, stunt e sequenze più rischiose. Secondo le ricostruzioni però, l'auto riemersa in Norvegia sarebbe una delle vetture principali impiegate sul set, e per questo il suo ritrovamento pesa ancora di più nel mondo del collezionismo.

Non è un dettaglio secondario, perché il mercato delle auto cinematografiche legate a Fast & Furious ha già dimostrato quanto possano valere questi cimeli. Nel 2023 una Nissan Skyline R34 GT-R guidata da Paul Walker in Fast & Furious 4 è stata venduta da Bonhams per 1,35 milioni di dollari (circa 1,25 milioni di euro). Nel 2025 anche la Mazda RX-7 di Han vista in Tokyo Drift ha superato 1,2 milioni di dollari (al cambio 1,1 milioni di euro).

Ed è proprio per questo che il ritorno della Skyline di Paul Walker non è soltanto una curiosità per nostalgici. È il riemergere di un pezzo di cinema e di cultura pop rimasto nascosto per anni in un luogo impensabile: un salotto di casa, in Norvegia, mentre il resto del mondo continuava a chiedersi che fine avesse fatto.