La morte della Regina Elisabetta cambia il programma del GP Monza: la F1 va in pista in silenzio La Formula 1 venerdì e domenica commemorerà la Regina Elisabetta II appena scomparsa con due iniziative sul circuito di Monza dove è in corso il weekend del GP d’Italia: in virtù di ciò cambia leggermente il programma originale del fine settimana di gara della F1 sul tracciato italiano.

A cura di Michele Mazzeo

La morte della Regina Elisabetta II, monarca più longeva della Gran Bretagna, si ripercuote inevitabilmente anche sul programma del Gran Premio d'Italia della Formula 1 2022, di scena sul circuito di Monza. Dopo la marea di tributi riservateli da piloti, team (dei quali ben 7 su 10 hanno sede in Inghilterra) e dalla stessa F1 (per bocca del Ceo Stefano Domenicali), il Circus ha infatti deciso di renderle omaggio anche durante il weekend di gara ritoccando leggermente il piano originale del 16° round stagionale.

Il venerdì infatti i piloti e gli uomini dei team anticiperanno il loro arrivo sul tracciato e dieci minuti prima dell'inizio della prima sessione di prove libere (fissato per le ore 14:00) commemoreranno la scomparsa della sovrana britannica schierandosi sulla pitlane della pista dell'Autodromo di Monza per tenere un minuto di silenzio. Dopo questo tributo il programma del venerdì del GP d'Italia proseguirà poi regolarmente con la disputa delle FP1 (dalle 14 alle 15) e delle FP2 (dalle 17 alle 18).

Nulla dovrebbe invece cambiare rispetto al programma originale per quel che riguarda la giornata di sabato con i piloti che scenderanno regolarmente in pista per la terza e ultima sessione di prove libere alle 13 e poi nel pomeriggio (orario d'inizio alle ore 16:00) per le qualifiche che stabiliranno la pole position e la griglia di partenza de GP d'Italia della Formula 1 2022.

Diverso invece il discorso per quanto riguarda il programma della domenica, giorno in cui si disputerà la gara della F1 sul circuito di Monza. La Formula 1 sta infatti pensando ad un nuovo tributo per commemorare la Regina Elisabetta II, scomparsa giovedì 8 settembre 2022 all'età di 96 anni, che dovrebbe andare in scena proprio prima della partenza della corsa sul tracciato italiano, al momento fissata alle ore 15. I dettagli a riguardo non sono però stati ancora resi noti dal Circus che però ha l'intenzione di effettuare un tributo anche nel giorno in cui la sua visibilità è ai massimi livelli.