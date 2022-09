F1 GP Monza 2022, il programma del gran premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio d’Italia della Formula 1 2022 sul circuito di Monza: il programma con date e orari e le caratteristiche del circuito.

A cura di Michele Mazzeo

Prosegue senza sosta il campionato F1 che nel weekend fa tappa in terra italiana: da venerdì 9 a domenica 11 settembre infatti il Mondiale di Formula 1 2022 torna in scena sullo storico circuito di Monza per il GP d'Italia, gara di casa per la Ferrari. Il programma del sedicesimo round stagionale è quello tradizionale: il venerdì si disputano le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), il sabato le Libere 3 e le qualifiche e la domenica la gara che assegna i punti per i titoli mondiali piloti e costruttori.

Nessuna novità anche per quanto riguarda gli orari delle varie sessioni sulla pista lombarda dove ci si attende una reazione da parte della Ferrari in grande difficoltà rispetto alla Red Bull negli ultimi gran premi e surclassata dall'impressionante Max Verstappen che con le ultime vittorie ha praticamente già ipotecato il titolo iridato. Leclerc e Sainz dunque saranno chiamati a colmare il gap dall'olandese davanti ai tantissimi tifosi del Cavallino che affolleranno l'impianto italiano per sostenere la Scuderia di Maranello. Le rosse dovranno anche difendersi dalle Mercedes di Hamilton e Russell che nelle ultime gare sembrano aver raggiunto, se non superato, le F1-75 in termini di prestazione.

Le prove libere al venerdì

Il programma del GP d'Italia della Formula 1 2022 si aprirà venerdì 9 settembre alle ore 14.00 con la prima sessione di prove libere. I piloti poi torneranno in pista sul tracciato di Monza nel tardo pomeriggio per le FP2 che iniziano alle ore 17.00.

Le qualifiche al sabato

L'azione sul circuito di Monza riprenderà poi sabato 10 settembre alle ore 13:00 quando andranno in scena le Libere 3, le ultime prove prima delle qualifiche (con Q1, Q2 e Q3) che cominceranno alle ore 16:00 e stabiliranno la pole position e la griglia di partenza del GP d'Italia.

La gara di domenica

L'atto conclusivo del weekend del GP d'Italia della Formula 1 2022 andrà in scena domenica 11 settembre con la corsa che assegnerà i punti per il Mondiale. La partenza della gara sul circuito di Monza è fissata alle ore 15:00. Questo difatti l'orario in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del tracciato italiano per disputare il 16° round stagionale.

Il circuito di Monza

Come da tradizione anche l'edizione 2022 del GP d'Italia della Formula 1 si disputerà sul circuito di Monza. Ad ospitare il 16° round del Mondiale F1 è dunque lo storico tracciato che sorge nella splendida cornice del Parco di Monza e che è caratterizzato da lunghissimi rettilinei intervallati da chicane e curve lente che lo rendono unico nel suo genere, curve che sono diventate leggendarie nel corso degli anni (la variante della Roggia, le due curve di Lesmo, la Variante Ascari e la Parabolica).

Qui si toccano le velocità più alte del Mondiale di F1 (abbondantemente oltre i 330 km/h), e non a caso il circuito di Monza si è guadagnato l'appellativo di "Tempio della Velocità". Il tracciato misura 5.793 metri e in gara si percorrono 53 giri, per una distanza complessiva di 306,72 Km. Il layout della pista richiede un basso carico aerodinamico, ma anche un perfetto bilanciamento. Il circuito di Monza è molto impegnativo per i motori con le power unit che saranno al massimo della loro potenza per il 71% del giro, ma anche per le sospensioni a causa dei duri cordoli.

Come rivelano i tecnici Brembo, fornitore ufficiale degli impianti frenanti della F1, il layout della pista italiana è mediamente impegnativo per i freni. ​Delle 6 frenate che i piloti dovranno affrontare per ogni giro sul circuito di Monza ben quattro sono classificate come altamente impegnative per i freni. La più dura per l’impianto frenante è inevitabilmente quella alla curva 1 con le monoposto che vi arrivano a 334 km/h e scendono a 76 km/h in appena 2,81 secondi nei quali percorrono 139 metri.

A vincere lo scorso anno su questo circuito era stato Daniel Ricciardo che con la sua McLaren aveva preceduto il compagno di squadra Lando Norris e la Mercedes di Valtteri Bottas. Il giro più veloce in gara sul circuito di Monza però appartiene ancora a Rubens Barrichello che con la sua Ferrari nel 2004 nella sua migliore tornata fermò il cronometro sull'1:21.046.