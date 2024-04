MotoGP Americhe 2024, il programma del Gran Premio: date, orari e dove vederlo in TV

video suggerito

Dopo due settimane di pausa la MotoGP torna in pista per il terzo appuntamento del Mondiale 2024: da venerdì 12 a domenica 14 aprile infatti il Motomondiale è di scena sul circuito del COTA di Austin per il GP delle Americhe. Il programma del terzo weekend stagionale della classe regina segue il format ormai canonico: il venerdì i piloti della MotoGP (ma anche di Moto2 e Moto3) scendono in pista per le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), il sabato mattina poi è la volta delle Libere 3 e delle qualifiche mentre nel pomeriggio, solo per la top-class c'è la Sprint Race, la domenica come da tradizione si chiude con la gara che assegnerà il bottino più cospicuo di punti iridati.

Causa fuso orario, gli orari delle varie sessioni sulla pista texana non saranno quelli tradizionali, mentre il palinsesto non sarà modificato per quanto riguarda la diretta TV e il live streaming su Sky e la trasmissione gratis in chiaro su TV8. Tanti i temi che infuocano il paddock della MotoGP alla vigilia del GP delle Americhe dove si arriva con Jorge Martin leader della classifica iridata dopo che, grazie alla vittoria in Portogallo, ha scavalcato in vetta il campione in carica Pecco Bagnaia caduto a Portimao in seguito ad un contatto con Marc Marquez.

Diversi i piloti che arrivano ad Austin a caccia di riscatto a partire proprio dal campione del mondo in carica (scivolato ora a -23 dallo spagnolo del Team Pramac) e dall'otto volte iridato che sul circuito del COTA ha vinto sette delle corse disputate in MotoGP, ma anche Maverick Vinales caduto sul più bello con la sua Aprilia nell'ultimo round. Tra i più attesi ci sono poi l'altro alfiere Ducati Enea Bastianini, il sudafricano della KTM Brad Binder e il talentuosissimo rookie Pedro Acosta reduci da un ottimo inizio di stagione. Sotto osservazione fin dalle prime libere invece i piloti Yamaha Fabio Quartararo fresco di rinnovo di contratto biennale e i Alex Rins che sulla pista texana si è sempre trovato a proprio agio.

MotoGP 2024, gli orari del GP Americhe e dove vederlo su Sky e TV8

Andiamo quindi a vedere quale sarà il programma del GP delle Americhe di MotoGP, Moto2 e Moto3, terza tappa del Motomondiale 2024. Ecco gli orari del fine settimana del GP di Austin che per la MotoGP prenderà ufficialmente il via con la prima sessione delle prove libere prevista oggi alle 17:45 (ora italiana) e si concluderà con la gara di domenica 14 aprile la cui partenza è prevista per le ore 21 (ora italiana):

Venerdì 12 aprile (Prove libere)

Moto3

FP1: 16:00 – 16:35

FP2: 20:15 – 20:50

Moto2

FP1: 16:50 – 17:30

FP2: 21:05 – 21:45

MotoGP

FP1: 17:45 – 18:30

FP2: 22:00 – 23:00

Moto3

FP3: 15:40 – 16:10

Q1: 19:50 – 20:05

Q2: 20:15 – 20:30

Moto2

FP3: 16:25-16:55

Q1: 20:45 – 21:00

Q2: 21:10 – 21:25

MotoGP

FP3: 17:10 – 17:40

Q1: 17:50 – 18:05

Q2 18:15 – 18:30

Sprint Race: 22:00

Moto3

Gara: 18:00

Moto2

Gara: 19:15

MotoGP

WU: 16:40 – 16:50

Gara: 21:00

Tutti i week end di gara del Mondiale 2024 della MotoGP in Italia saranno trasmessi in diretta TV e in live streaming da Sky. Per quanto riguarda il GP delle Americhe prove libere, qualifiche e gara saranno trasmesse su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming sull'app SkyGo. Sempre in streaming, previa sottoscrizione del ‘Pass Sport', sarà possibile seguire il weekend del gran premio che si terrà ad Austin anche su NOW. Mentre le qualifiche delle tre classi e la gara sprint della MotoGP del sabato sarà visibile in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) che invece alla domenica trasmetterà in differita le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

Il circuito di Austin

Anche quest'anno ad ospitare il GP delle Americhe della MotoGP sarà il circuito di Austin. Quello texano è un tracciato di 5,5chilometri, con 9 curve a destra, 11 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 1200 metri.

Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il Circuit of The Americas (COTA) è un tracciato mediamente impegnativo per i freni che vengono utilizzati per il 26% della gara. Delle dieci frenate la staccata alla curva 12 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 338 km/h ed entrano in curva a 65 km/h dopo 5,8 secondi di decelerazione. in cui percorrono 293 metri.

Per la gara della MotoGP ad Austin sono previsti 20 giri dopo il via (10 invece le tornate previste nella Sprint Race) e il totale che raggiungeranno i piloti in pista sarà di 110,2 km. Il record della pista sul giro secco appartiene a Pecco Bagnaia che lo scorso anno su questo tracciato in qualifica ha fermato il cronometro sul 2'01″892 mentre a far segnare il giro più veloce di sempre in gara è stato Alex Rins che durante la corsa del 2023 ha percorso l'intero tracciato in 2″03.126. A conquistare il maggior numero di vittorie al COTA, con ben sette successi nelle nove volte in cui la MotoGP ha corso ad Austin, è invece Marc Marquez che quest'anno farà il suo debutto su questa pista con la Ducati del Team Gresini.

