La Mercedes vola nelle libere in Qatar: Verstappen terzo, bene Sainz Valtteri Bottas sfreccia nelle FP3. Il finlandese ha preceduto Hamilton e Verstappen. Quarto Gasly. In Qatar Ferrari al 6° posto con Sainz e al 9° con Leclerc.

A cura di Alessio Morra

Tutta un'altra musica a Losail rispetto a ventiquattro ore fa. La Mercedes vola in Qatar nella FP3, con Verstappen lontano e con un problema all'ala mobile che potrebbe danneggiarlo nelle Qualifiche più tardi e in gara domani. Bottas è stato più veloce di Hamilton per appena 78 millesimi, terzo Verstappen, sesto Sainz.

Hamilton e Bottas hanno mostrato un passo molto diverso rispetto a quello della prima sessione di libere, alla fine il più veloce è stato il pilota finlandese che sta cercando di riscattarsi dopo il tremendo Gp del Messico. Bottas, che ha un ruolo determinante anche nel Campionato Costruttori, si è messo di poco alle spalle il capo-squadra, che sfoggia un nuovo casco in questo weekend.

Verstappen si è piazzato al terzo posto, ma distante di quasi quattro decimi e soprattutto con un problema serio all'ala mobile che non si chiudeva sul rettilineo. Quarto Gasly, sempre brillante in libere e Qualifiche, poi Sergio Perez e Sainz, che finora su questo circuito stava vincendo il duello interno con Leclerc, che deve accontentarsi del nono posto.

Adesso l'attesa è tutta per le Qualifiche, che scatteranno alle ore 15. Hamilton e Bottas a questo punto sembrano i favoriti e proveranno a conquistare l'intera prima fila della storica prima edizione del Gran Premio del Qatar, ma occhio a Verstappen, che in questa stagione è riuscito sempre a tirare fuori qualcosa in più sia nelle Qualifiche che in gara. La Ferrari sembra non poter puntare più del sesto posto. Perché anche in questo weekend a livello di velocità assoluta Gasly e l'Alpha Tauri sembrano messi meglio rispetto a Leclerc e Sainz.