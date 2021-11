Hamilton cambia casco, livrea arcobaleno per i diritti in Qatar: “Restiamo uniti” Lewis Hamilton ha cambiato livrea del casco in occasione del Gran Premio del Qatar. Casco arcobaleno per sensibilizzare il tema dei diritti: “We stand Together”.

A cura di Alessio Morra

Lewis Hamilton è un grande campione, uno dei più forti di sempre della Formula 1, ma campione lo è anche fuori dalla pista. I messaggi che invia dai social e dalla pista sono molto forti e in occasione della prima edizione del Gran Premio del Qatar si è presentato con casco speciale, con una livrea colorata d'arcobaleno. L'inglese ha anche aggiunto sul casco un messaggio differente rispetto al solito e ha scritto: "We stand Together", cioè ‘Restiamo Uniti', che ha sostituito il "We Rise Together", cresciamo insieme in italiano.

Sir Lewis è sempre molto attento alla tematica del rispetto dei diritti umani e in Qatar cambia in parte la livrea del suo casco, aggiunge l'arcobaleno, e così si schiera in supporto della comunità LGBTQI+ nel paese arabo.

Nella conferenza stampa del giovedì il sette volte campione del mondoaveva annunciato che qualcosa di importante l'avrebbe fatto, ma ha anche detto che vorrebbe il maggior numero di sportivi si esprimessero su temi così importanti:

