La Mercedes vince e saluta, ufficiale l’addio alla Formula E: “Ci concentreremo solo sulla F1” Dopo aver vinto il titolo piloti e il titolo costruttori la Mercedes ha annunciato che dall’agosto del 2022 lascerà il campionato di Formula E per concentrarsi sulla produzione di auto di serie ‘green’ e sulla Formula 1: “La F1 sarà il focus motorsport della nostra azienda per gli anni a venire”.

A cura di Michele Mazzeo

A pochi giorni dal doppio titolo mondiale (costruttori e piloti con l'olandese Nick de Vries) conquistato a Berlino, la Mercedes annuncia il suo addio alla Formula E al termine della prossima stagione. Dopo appena 4 stagioni dunque la casa tedesca lascerà il campionato automobilistico per monoposto 100% elettriche.

Il costruttore teutonico ha ribadito che negli anni a seguire, per quel che riguarda l'impegno nel motorsport, gli sforzi dell'azienda si concentreranno esclusivamente sulla Formula 1.

La notizia era già nell'aria ma adesso è arrivata la conferma ufficiale da parte della casa di Stoccarda:

"Mercedes-Benz ha annunciato oggi che concluderà la sua storia di successo come concorrente e produttore del team in ABB FIA Formula E alla fine della stagione 8, nell'agosto 2022 – si legge infatti nella nota diramata attraverso i propri canali ufficiali –. Parallelamente all'impegno nel campionato, Mercedes-Benz ha annunciato che il marchio sarà pronto per diventare completamente elettrico alla fine del decennio, dove le condizioni di mercato lo consentiranno. Come parte della nuova direzione strategica, il marchio ha deliberatamente scelto di spostare le risorse per questo aumento accelerato dell'elettrificazione, incluso lo sviluppo di tre architetture esclusivamente elettriche da lanciare nel 2025. Pertanto, Mercedes riallocherà le risorse dalla sua ABB FIA Formula E World Championship e ad applicare le lezioni apprese nella competizione allo sviluppo del prodotto in serie.

Andando avanti – prosegue poi il comunicato –, l‘azienda concentrerà le sue attività di lavoro nel motorsport sulla Formula 1, rafforzando lo status di questo sport come il laboratorio più veloce per lo sviluppo e la prova di tecnologie future sostenibili e scalabili. Mentre Mercedes-Benz lascerà la Formula E alla fine della stagione 8, il gruppo dirigente del team ha iniziato a esplorare le opzioni per consentire al team di continuare a competere nella serie durante l'era Gen 3, inclusa una potenziale vendita a nuovi proprietari".