Nick De Vries e Mercedes vincono il Mondiale di Formula E: ultimo atto prima dell’addio?

A cura di Michele Mazzeo

Nick De Vries (Mercedes EQ) è il nuovo campione del mondo della Formula E. L'olandese della Mercedes vince dunque il titolo iridato nel campionato riservato alle auto elettriche dopo una gara finale a Berlino chiusa all'ottavo posto con i suoi unici rivali Mitch Evans ed Edoardo Mortara fuori al via per un incidente in partenza. La vittoria nell'ultima gara è andata al francese Norman Nato (Venturi) , undicesimo diverso vincitore nelle 15 gare che hanno chiuso il primo Mondiale riconosciuto dalla FIA di Formula E, davanti al britannico Rowland e al compagno di squadra del neo campione del mondo Stoffel Vandoorne.

De Vries è il giusto vincitore di questa edizione del Mondiale di Formula E poiché ha iniziato benissimo la stagione e, sebbene abbia avuto un crollo a metà stagione, ha anche finito molto forte legittimando di fatto il titolo. Lo stesso vale per la Mercedes che nel suo secondo anno nel campionato vince il titolo costruttori. Per la casa tedesca però potrebbe essere l'ultimo atto nel campionato 100° elettrico dato che sono insistenti le voci di un suo imminente abbandono della Formula E.

La classifica piloti finale del Mondiale di Formula E 2020/2021