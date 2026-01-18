La mamma di Valentino Rossi sulla faida col padre: “Una storia molto brutta da quando c’è quella donna”

Da giorni si parla tantissimo di Valentino Rossi e della sua famiglia, a causa di quella che è stata ribattezzata la ‘Guerra dei Rossi'. Valentino e il papà Graziano sono stati inscindibili per anni, ora è tutto cambiato. I due non si parlano più. E ogni giorno arrivano delle nuove dichiarazioni. Stavolta a parlare è Stefania Palma, mamma dell'ex straordinario pilota, e prima moglie di Graziano, che si è espressa in modo severissimo nei confronti di Ambra Arpino, la compagna di Graziano Rossi.

La denuncia di Valentino Rossi

La storia non è bella, perché non può definirsi in modo differente una faida familiare. Valentino Rossi ha denunciato la compagna del papà, Graziano, per circonvenzione d'incapace. In mezzo a questa questione ci sono tanti soldi. La notizia è venuta fuori qualche giorno fa. A seguire sono arrivate le prime parole del nove volte campione del mondo che in un'intervista al Corriere della Sera ha dichiarato: "Il denaro non ha rilevanza in questa storia. Sono addolorato e preoccupato per io mio babbo, che non vedo e non sento più. È come se non avessi più un padre".

Valentino Rossi è uno dei piloti più vincenti della storia della MotoGP.

Papà Graziano: "Spero Valentino faccia un passo verso di me"

Graziano Rossi, a sua volta, ha rilasciato un'intervista al ‘Resto del Carlino' nella quale ha provato a tendere la mano al figlio, dicendo che lo inviterà al matrimonio, ma gli ha rifilato un paio di vere stilettate: "Spero che Valentino faccia un passo verso di me. Non ci vediamo molto. Lui un giorno è venuto qui mi hanno fatto firmare un foglio. L'ho firmato quando ero delibato da una operazione. Uscivo da quattro ricoveri e due operazioni".

La compagna di Graziano Rossi: "Temono per l'eredità"

Poi è stata la volta di Ambra Arpino, la compagna di Graziano Rossi, che ci ha tenuto a puntualizzare alcuni dettagli: "Quando Graziano dopo l'operazione ha subito una emorragia l’ho dovuto prendere io, caricare in macchina e l'ho portato in ospedale e lì ci sono rimasta per tre giorni. L’unica che è stata al suo fianco e lo ha assistito. Della famiglia io non ho visto nessuno in quei giorni. Di cosa parla questa gente. Da loro ho subito episodi gravissimi, questa gente teme per l'eredità".

La mamma di Valentino Rossi: "Se lui fosse un falegname lei non sarebbe qui"

Adesso, a parlare è la mamma di Valentino Rossi, Stefania Palma, prima moglie di Graziano Rossi che al ‘Resto del Carlino' non è andata molto per il sottile usando parole durissime nei confronti di Ambra Arpino: "Questa è una storia molto brutta, devo dire che mio figlio ha fatto di tutto per riallacciare i rapporti con il padre. A Natale siamo sempre stati assieme. Tutto questo è terminato quando quella donna è entrata in casa di Graziano. Se lui fosse un falegname, Ambra non sarebbe lì. Io l'ho conosciuto da ragazzo, andavamo a scuola". Una storia che facilmente avrà ulteriori puntate. Questa ‘Guerra dei Rossi' sembra destinata a continuare davvero molto a lungo.