La gaffe di Vinales dopo le scuse a Yamaha: esulta quando Martin strappa la pole a Quartararo Dopo le sincere scuse alla Yamaha, Maverick Vinales spettatore durante le qualifiche del GP d’Austria a causa della sospensione è stato protagonista di una piccola gaffe che potrebbe incrinare ulteriormente i rapporti con la casa di Iwata. Il suo grande amico Jorge Martin ha rivelato che il pilota spagnolo ha esultato nel momento in cui ha strappato la pole all’altro alfiere Yamaha Fabio Quartararo.

A cura di Michele Mazzeo

Poco prima delle qualifiche del GP d'Austria Maverick Vinales aveva chiesto pubblicamente scusa alla Yamaha per il suo comportamento nell'ultima corsa costatogli la sospensione e l'esclusione dalla seconda gara consecutiva della MotoGP sul circuito del Red Bull Ring. Scuse sincere quelle del 26enne di Figueres che è apparso molto rammaricato e pentito per lesgasate in pista e in pit-lane nei giri finali del GP di Stiria. L'obiettivo adesso è quello di ricucire per quanto possibile i rapporti con il team di Iwata per concludere al meglio la stagione prima di dirsi definitivamente addio.

Innanzitutto bisognerà convincere la Yamaha a mettere fine alla sospensione e ridargli una sella già dal prossimo GP della Gran Bretagna in programma tra due settimane. A complicare ulteriormente la già ardua impresa (per i giapponesi quello compiuto da Vinales nel GP di Stiria è una delle mancanze di rispetto più grandi che un pilota può compiere in pista) potrebbe esserci anche il comportamento dello spagnolo nella fase finale delle qualifiche del GP d'Austria vissute da spettatore. Ai vertici della casa di Iwata, difatti, di certo non avrà fatto piacere l'esultanza di Maverick Vinales nel momento in cui il suo amico Jorge Martin ha strappato la pole al suo compagno di squadra Fabio Quartararo.

Un episodio questo che era passato inizialmente inosservato ma che lo stesso rookie del team Pramac ha reso pubblico in un'intervista rilasciata dopo le qualifiche: "Vinales è molto amico mio. Gli ho scritto giorni fa quando ho saputo tutto. Quando ho fatto la pole ha esultato e io l’ho salutato – ha infatti rivelato Jorge Martin ai microfoni di Sky Sport-. Sicuramente è un momento difficile. Ho iniziato a vedere l’intervista in cui ha chiesto scusa. Non so cosa sia successo, ma a volte la frustrazione porta ad inca**arti e fai disastri. Lui – ha infine concluso lo spagnolo – è uno dei più forti al mondo, riuscirà a trovare il suo posto". Nulla di così grave rispetto a quanto già fatto dal 26enne di Figueres dunque, anche alla luce del fatto che il suo non idilliaco rapporto con Quartararo è ormai cosa nota, ma dopo quanto accaduto e data la situazione attuale probabilmente si tratta di un gesto che Vinales avrebbe potuto evitare.