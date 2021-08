Vinales salta il GP Austria di MotoGP, la Yahama lo sospende per motivi disciplinari La Yamaha ha sospeso Maverick Vinales, che non sarà al via del Gran Premio d’Austria in programma il 15 agosto. Secondo il team giapponese Vinales avrebbe effettuato delle operazioni irregolari sulla sua moto nel GP di Stiria dello scorso weekend. Nella prossima stagione lo spagnolo dovrebbe correre con la Aprilia.

A cura di Alessio Morra

Una notizia incredibile arriva dall'Austria, dove la Yamaha ha deciso di escludere Maverick Vinales dal Gran Premio d'Austria in programma nel weekend. Lo spagnolo è fuori e non sarà sostituito perché è stato autore di ‘Un'operazione irregolare non giustificata durante l'ultimo weekend del Gran Premio di Stiria'. Non si sa di più, l'unica certezza è che la sospensione non giunge perché da tempo si parla di una trattativa tra Vinales e la Aprilia, che potrebbe ingaggiarlo per la prossima stagione. La separazione tra scuderia e pilota è nota da tempo.

Al momento è chiaro che Vinales non sarà in pista in Austria, ma forse la sua avventura con la Yamaha potrebbe essersi conclusa oggi. Il pilota spagnolo, secondo quanto scrive in una nota il team nipponico ha agito in modo da danneggiare in modo significativo il motore della sua YZR-M1: "La sospensione è dovuta ad operazioni irregolari non motivate sulla moto durante la gara dello scorso fine settimana. La decisione segue approfondite analisi della telemetria e dei dati negli ultimi giorni".

La scuderia ha aggiunto che "Le azioni del pilota potrebbero aver potenzialmente causato danni significativi al motore della sua moto che potrebbero aver causato seri rischi al pilota stesso e possibilmente messo in pericolo tutti gli altri piloti in gara. Il pilota non verrà sostituito al GP d'Austria, eventuali decisioni in merito alle gare future verranno prese dopo un'analisi più dettagliata della situazione e ulteriori discussioni tra la Yamaha stessa e il pilota". Il Gran Premio di Stiria potrebbe essere addirittura l'ultimo di Vinales con la Yamaha, che potrebbe decidere di liquidarlo già adesso. L'annuncio della separazione a fine stagione è stato già dato, il catalano dovrebbe passare al team Aprilia.