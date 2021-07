A tenere banco nel Gran Premio d'Austria di Formula 1 è stato l'accesissimo duello tra Sergio Perez e Charles Leclerc. Il pilota messicano si è reso protagonista di due manovre al limite pur di impedire al ferrarista il sorpasso in due occasioni ravvicinate. Una doppia manovra che gli è costata un totale di 10 secondi di penalità. Letteralmente infuriato il monegasco, protagonista di un team radio al vetriolo, con insulti a Perez.

Nel corso del 41° giro del Gran Premio d'Austria Sergio Perez e Charles Leclerc si sono ritrovati in lotta per l'8° posto. Il ferrarista, più veloce, è riuscito a superare il messicano della Red Bull che però con una manovra non consentita lo ha spedito di fatto nella ghiaia con un ruota a ruota culminato in un doppio colpo. Un episodio su cui è intervenuta immediatamente la direzione di gara che ha sanzionato Perez con 5 secondi di penalità. Proprio Checo tra l'altro in avvio di gara era stato protagonista di un duello con Norris, molto meno duro di quello con Leclerc, che aveva portato ad un provvedimento nei confronti del pilota McLaren. Leclerc letteralmente infuriato, è sembrato incontenibile nel team radio dopo la manovra di Perez. Nel suo team radio, dopo aver mostrato un dito medio, all'avversario ha urlato "Che testa di ca**o"

Come se non bastasse, il duello si è riproposto poco dopo. Ancora una volta Leclerc ha tentato il sorpasso ai danni di Perez. L'esito della manovra è stato lo stesso: Perez si è allargato, spingendo nuovamente il ferrarista nella ghiaia. Altri 5" di stop, per un totale di 10", e altro team radio infuocato di Leclerc. Sicuramente nel post-gara arriveranno dichiarazioni al vetriolo da parte di Leclerc.