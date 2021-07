Il Gran Premio Austria è il nono del Mondiale di Formula 1 2021. A Spielberg si chiude un tris consecutivo di gare, che finora è stato estremamente favorevole a Max Verstappen che vuole continuare a vincere e che cerca di scappare nel Mondiale Piloti. Il GP Austria inizia alle ore 15 e sarà trasmesso in diretta TV in esclusiva su Sky, che lo manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Formula 1). Non è prevista invece la diretta in chiaro,su TV8 infatti la gara sarà trasmessa in differita alle ore 17.55. Si potrà invece seguire in diretta streaming la gara dell'Austria sia tramite Now che Sky Go, utilizzabile però solo dagli abbonati Sky.