Cominciato il week end del GP d'Austria con la prima sessione di prove libere sul Red Bull Ring di Zeltweg (Spielberg). A piazzare il miglior tempo nelle FP1 del nono round del Mondiale di Formula 1 2021 è stato Max Verstappen che nel suo giro migliore ha fermato il cronometro sull'1:05.143.

L'attuale leader della classifica piloti ha preceduto i due piloti della Ferrari con Charles Leclerc (2°) e Carlos Sainz (3°) che hanno accusato rispettivamente un ritardo di 266 e 288 millesimi rispetto al miglior tempo fatto segnare dall'olandese della Red Bull.

Non brillano le Mercedes con Valtteri Bottas che ha terminato con il 4° crono della sessione mentre Lewis Hamilton ha chiuso soltanto con il 7° miglior tempo. Il britannico ha fatto peggio anche di Tsunoda su Alpha Tauri e Kimi Raikkonen su Alfa Romeo.

Debutto in Formula 1 per il pilota cinese, attuale leader del campionato di Formula 2, Guanyu Zhou che in queste Libere 1 ha preso il posto di Fernando Alonso a bordo dell'Alpine chiudendo con il 14° tempo. Le FP1 del GP d'Austria sono state anche l'occasione per vedere in pista le nuove gomme Pirelli che saranno utilizzate da tutti i team dal prossimo gran premio di Silverstone.

Risultati e tempi FP1 GP Austria 2021 di Formula 1