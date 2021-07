Max Verstappen vince anche il Gran Premio d'Austria di Formula 1, conquistando così il suo quinto successo stagionale di fila, il 3° consecutivo. Il pilota olandese della Red Bull ha dominato la gara, chiudendo davanti a Bottas e ad uno strepitoso Norris. Solo 4° il campione del mondo in carica Hamilton. A tenere banco il duello acceso tra Perez e Leclerc, con il primo punito con 10" di penalità. Il monegasco ha chiuso all'8° posto. 5° posto per Sainz.

Un successo che non è mai stato in discussione. Max Verstappen ha trionfato anche in Austria blindando ulteriormente il suo primato nella classifica generale ai danni di un Lewis Hamilton in crisi e fuori dal podio. La Mercedes ha infatti dato via libera a Bottas che ha potuto dunque allungare sul compagno di scuderia, e chiudere al secondo posto davanti ad un Norris scatenato. Il pilota della McLaren nonostante una penalità di 5", forse troppo severe, per un contatto in avvio con Perez è riuscito a centrare il podio con una gara di altissimo livello.

E a proposito di penalità ben due quelle comminate all'altro pilota Red Bull Sergio Perez. Quest'ultimo in due occasioni ravvicinate, durante un duello serrato con Charles Leclerc, ha spinto il ferrarista ruota a ruota nella ghiaia. Furia per il monegasco, e provvedimenti disciplinari da parte della direzione gara, con 10" complessivi per Checo. Il suo arretramento nella classifica generale finale ha fatto sorridere Sainz che ha chiuso così al 5° posto (8° invece Leclerc). Segnali tutto sommato incoraggianti dunque per una Ferrari battagliera. Piccolo spavento proprio nel finale di gara, all'ultimo giro quando Raikkonen ha colpito Vettel e i due sono finiti fuori strada, fortunatamente senza conseguenze.

