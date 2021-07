Max Verstappen mostra ancora di essere ancora nettamente il più veloce. Con il tempo di 1.04.591 l'olandese si è messo davanti a tutti anche nell'ultima sessione di prove libere ed è il netto favorito per la pole position, le Qualifiche si terranno tra le 15 e le 16. Secondo posto per Bottas, terzo per Hamilton, fresco di rinnovo contrattuale. Poi Gasly, un sorprendente e ottimo Giovinazzi quinto e Carlos Sainz, sesto con la prima delle due Ferrari.

Giovinazzi quinto precede le Ferrari

Alle Qualifiche, che scatteranno tra due ore, l'unico che ha delle certe è l'imbattibile Max Verstappen che nella terza sessione di libere è stato il più veloce, ed è stato nettamente più veloce rispetto a Bottas e Hamilton, che hanno preso più di mezzo secondo. I piloti della Mercedes si confermano ai vertici, ma non hanno preceduto in modo netto Gasly e Giovinazzi che hanno portato le loro vetture nella top five. Il francese e l'italiano dell'Alfa Romeo guidano un gruppetto di piloti tutti piuttosto vicini, gruppetto che comprende anche Carlos Sainz, sesto, e Charles Leclerc nono, in mezzo a loro Perez e Alonso, mentre Vettel, che oggi compie gli anni, 34 primavere, è decimo. Un po' in difficoltà la McLaren, indietro con Lando Norris e Daniel Ricciardo.

Potrebbe piovere domenica nel GP Austria

Sul nome del pole-man non dovrebbero esserci molti dubbi, la pioggia, a differenza di ieri, non è prevista. Ma occhio però perché la gara potrebbe tenersi sul bagnato e in quel caso domenica potrebbero cambiare tante cose e le variabili sarebbero moltissime, anche se pure sotto la pioggia Super Max Verstappen ha dimostrato di saperci fare.