La Ferrari per il suo futuro ha puntato tutto su Charles Leclerc, ma nonostante il lungo contratto che lega il monegasco al Cavallino la paura di perdere il talentuoso pilota non è del tutto esclusa. Le giustificate ambizioni del 23enne di Monte Carlo infatti potrebbero spingerlo a lasciare Maranello per accasarsi in un team che gli consenta di lottare per il titolo iridato qualora, come accaduto in questa stagione e come accadrà probabilmente nel prossimo Mondiale, la scuderia italiana non gli mettesse a disposizione una vettura competitiva rispetto alle migliori in griglia.

La Ferrari dunque, per evitare di perdere uno dei talenti più puri approdati in Formula 1 negli ultimi anni, dovrà fare di tutto per mettere a disposizione di Leclerc una monoposto in grado di lottare alla pari con la Mercedes. E dovrà farlo il prima possibile dato che, con le nuove opportunità che si apriranno dal 2022 dopo un'altra stagione fallimentare come quella appena conclusa, non è da escludere che il monegasco decida di cambiare aria per tentare di realizzare il suo sogno altrove.

A mettere in guardia la Ferrari su questo tema facendo preoccupare ulteriormente i tifosi del Cavallino ci ha pensato anche Stefano Domenicali che oltre ad esser stato a lungo un uomo cardine negli anni d'oro della scuderia di Maranello dal prossimo anno sarà il nuovo CEO della Formula 1. Secondo l'ex team principal della rossa infatti l'ipotesi non è così remota come potrebbe sembrare tant'è che in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha detto chiaramente: "Se farà una macchina veloce nel prossimo futuro, la Ferrari non ha nulla da temere: non perderà Leclerc. Se così non fosse però il monegasco può perdere la fiducia e decidere di cercare un posto altrove".