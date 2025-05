video suggerito

La Ferrari di Michael Schumacher venduta per 16 milioni di euro: su quale conto finiranno i soldi La leggendaria Ferrari F2001 con cui Michael Schumacher vinse a Monaco e conquistò il titolo mondiale di Formula 1 è stata battuta all’asta per quasi 16 milioni di euro. L’intero incasso finirà su un unico conto corrente e andrà a sovvenzionare una causa che sta molto a cuore al sette volte campione del mondo F1. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Ferrari F2001 guidata da Michael Schumacher nella stagione del suo quarto titolo mondiale, il secondo in rosso dopo i due vinti con la Benetton, è stata venduta all'asta per 15,98 milioni di euro durante il weekend del Gran Premio di Monaco della Formula 1 2025. Si tratta di una delle cifre più alte mai raggiunte da una monoposto di F1, e il ricavato finirà interamente nelle casse della Keep Fighting Foundation, l'organizzazione che porta avanti l'impegno benefico dell'ex campione tedesco dopo il grave incidente sugli sci del 2013.

Al centro dell'asta, organizzata da RM Sotheby's, il prezioso telaio #211, considerato uno dei più iconici nella storia della Scuderia. Con questa vettura, Schumacher trionfò sul circuito di Montecarlo nel 2001 e pose le basi per il successo nei mondiali Piloti e Costruttori, firmando la prima doppietta consecutiva nella storia della Ferrari.

"Bastava vincere sulle strade di Monte Carlo per rendere questa Ferrari estremamente significativa – ha dichiarato Augustin Sabatié-Garat, Direttore Vendite della casa d'aste RM Sotheby's – ma riuscirci nella stessa stagione in cui ha tagliato il traguardo conquistando sia il Campionato del Mondo Piloti che quello Costruttori la porta a un livello completamente diverso".

Durante il fine settimana monegasco, i visitatori del Paddock Club F1 hanno potuto ammirare da vicino la monoposto esposta, prima della vendita che ha superato ogni previsione. Partita da una base di 8 milioni, la cifra finale – oltre 18 milioni di dollari – ha reso questa Ferrari la più cara tra quelle mai guidate da Schumacher, nonché una delle quattro più costose della storia della Formula 1. A precederla solo la Mercedes W196 Streamliner, ex Fangio e Moss, venduta a 52 milioni.

La F2001 rappresenta molto più di un semplice cimelio sportivo. Equipaggiata con un potente V10 3.0 litri da 825 cavalli, ha raccolto 10 vittorie, 13 pole position, 3 giri veloci e un totale di 197 punti, portando al trionfo sia Schumacher sia la Ferrari anche grazie alla vittoria nel GP d'Ungheria. Questa F2001 è inoltre l'unica monoposto con cui il campione tedesco ha vinto sia il GP di Monaco che il titolo Piloti, e resta l'ultima Ferrari ad aver trionfato nel Principato nella stessa stagione di un titolo mondiale.

Il valore collezionistico delle vetture guidate da Schumacher continua a crescere. A confermarlo, la precedente asta della sua Ferrari F2003-GA, venduta nel novembre 2022 per 14,81 milioni di euro. Con questa nuova vendita record, il mito di Schumi si rafforza anche fuori dalle piste. E a renderlo ancora più significativo è la destinazione del ricavato: tutto il denaro sarà devoluto alla Keep Fighting Foundation, progetto benefico nato su iniziativa della portavoce storica di Schumacher, Sabine Kehm, che da anni ne cura l'eredità sportiva e umana.