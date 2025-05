Kimi Antonelli racconta la fidanzata Eliska: “Non gareggia più, ha scelto di concentrarsi sullo studio”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Prima o poi doveva arrivare il primo momento di difficoltà fisiologica per Kimi Antonelli, al suo primo anno al volante di una vettura di Formula 1: nel weekend del Gran Premio di Imola il 18enne pilota bolognese ha prima stentato in qualifica, classificandosi solo 13simo con la sua Mercedes, e poi si è ritirato durante la corsa, quando peraltro era ben lontano dalle prime posizioni. Niente di cui preoccuparsi per un ragazzo che nei primi Gran Premi stagionali ha già dimostrato di meritare la fiducia (per qualcuno la scommessa) di Toto Wolff, che gli ha affidato il posto lasciato dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Veloce e affidabile in pista, Kimi poggia la propria stabilità anche sulla sua solida sfera affettiva: una famiglia che lo ha sempre sostenuto e una fidanzata che viene anche lei dal mondo dei motori, Eliska Babickova.

Chi è Eliska Babickova, la fidanzata di Kimi Antonelli

Eliska Babickova è la fidanzata di Kimi Antonelli: stanno assieme dall'ottobre del 2023

Eliska è nata in Repubblica Ceca e ha un anno in più di Kimi: è stata una campionessa di kart, con una carriera iniziata da bambina insieme alle sue due sorelle. Nel 2023 ha vinto il titolo italiano nella classe OK di karting. "È molto importante che conosca l'ambiente – racconta Antonelli alla ‘Gazzetta dello Sport' – Lei ora non gareggia più, ha scelto di concentrarsi sullo studio, ma il fatto che capisca tutto quello che c'è dietro mi aiuta. E poi quando viene con me nel paddock sa come muoversi, so che se la lascio sola lei non ha problemi".

La relazione tra Eliska e Kimi è iniziata un paio di anni fa, i due sono stati visti insieme in diverse occasioni pubbliche. Quella della ragazza ceca è una presenza sempre molto discreta: del resto conoscendo il giovanissimo emiliano, la sua semplicità e spontaneità, è difficile immaginarlo con una compagna che voglia stare sotto i riflettori.

Il profilo Instagram di Eliska contiene parecchie foto che la ritraggono assieme a Kimi, foto limpide come lo è la storia tra questi due ventenni. Immagini di viaggi, di mare, di amore. Lo scorso ottobre hanno festeggiato un anno della loro storia assieme. "One year of us", ha scritto la ragazza ceca in un post, con Antonelli che ha commentato con un cuore.

Kimi Antonelli appare lanciato verso un grande futuro in Formula 1: il bolognese, che compirà 19 anni il prossimo 25 agosto, sembra avere le stigmate del predestinato. La Mercedes e Toto Wolff se lo coccolano, i tifosi italiani stanno iniziando a seguire con trasporto anche lui oltre alla Ferrari: su Kimi si poggiano le speranze che un pilota italiano torni a vincere il titolo mondiale di Formula 1 dopo più di 70 anni (l'ultimo fu Alberto Ascari, 1952 e 1953). Sarebbe anche ora…