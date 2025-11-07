Kimi Antonelli avverte Norris per la Sprint di Interlagos: “In partenza puoi fare un po’ quello che vuoi”

Grande prestazione di Andrea Kimi Antonelli nelle qualifiche Sprint del GP del Brasile della Formula 1 2025, dove il pilota della Mercedes ha chiuso al secondo posto dietro alla McLaren di Lando Norris, staccato di appena 97 millesimi. Sul tracciato di Interlagos, al debutto assoluto per il giovane bolognese, il talento italiano ha dimostrato ancora una volta di sapersi adattare con rapidità a piste mai affrontate prima.

L'ottimo risultato, arrivato al termine di una sessione condizionata dal freddo e dal difficile warm-up delle gomme soft, lo pone tra i principali protagonisti in vista della Sprint Race di sabato. Antonelli scatterà accanto a Norris in prima fila, con l'obiettivo di portare punti preziosi alla Mercedes in ottica Campionato Costruttori, ma anche di ribadire la propria crescita nel confronto diretto con i big della categoria.

Ai microfoni di Sky Sport, il 19enne ha spiegato le difficoltà incontrate in qualifica, senza nascondere la fiducia per la gara: "La gomma non ha funzionato come volevamo, il feeling è stato un po' strano. Ma vedremo domani, il meteo può cambiare e cercheremo di essere pronti a tutto". Più che la gestione delle gomme, però, sarà la partenza il momento chiave della Sprint. Antonelli lo sa bene e lancia un messaggio chiaro a Norris e agli avversari: "Abbiamo visto che in Curva 1 si può fare un po' quello che si vuole. Cercheremo di fare una buona partenza, sarà importante fare punti nel Costruttori, ma se mi troverò ruota a ruota cercherò di uscire primo dalla chicane".

Una dichiarazione che suona come un vero avvertimento al leader del Mondiale, chiamato a difendere la pole position da un rivale in piena fiducia. E che, soprattutto, ha molto meno da perdere rispetto a lui che ha un solo punto di vantaggio in classifica sul compagno di squadra Oscar Piastri e, seppur più distante, un Max Verstappen che incute sempre un certo timore reverenziale al britannico.

Antonelli, già protagonista a Miami con una pole ottenuta al debutto sul tracciato statunitense, ha confermato così la sua capacità di adattamento e la freddezza nelle situazioni ad alto rischio. Per la Mercedes, ancora in piena lotta per il secondo posto nel mondiale Costruttori, la Sprint di Interlagos rappresenta una tappa cruciale. E con un Antonelli così determinato, il team di Toto Wolff può contare su un'arma in più nella sfida con la Ferrari. Sabato, allo spegnersi dei semafori, tutti gli occhi saranno sulla prima curva del Circuito José Carlos Pace. E se le parole di Antonelli sono un indizio, quella partenza promette scintille.